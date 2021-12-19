AB, Alzheimer ilacına onay vermedi

ABD yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez Alzheimer tedavisi için yeni bir ilaca onay vermiş ve karar tartışmaları beraberinde getirmişti.

Ancak söz konusu ilaç Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay alamadı.

Karar erken seviye Alzheimer hastası olan 3 bin kişiyle yapılan iki deneyin sonuçlarına dayandırıldı.

Avrupa İlaç Ajansı'na göre, ilaç erken seviye Alzheimer hastalarında etkili olmadı. Hastaların beyin taramalarında da şişkinlik ve kanama gözlendi.Ajans, ilacın zararlı olabileceği yönünde görüş bildirdi.

Alzheimer üzerine çalışma yapan kurumlar ise karardan memnun olmadı. Binlerce kişi için önemli bir tedavi seçeneğinin yok edildiğini savundu.



ABD’deki yetkili kurum FDA ilaca 7 Haziran'da onay vermişti.



Onay kararının, ilacın makul bir olasılıkla fayda sağlayacağının görülmesi üzerine alındığı açıklanmıştı.