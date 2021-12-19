AB, Alzheimer ilacına onay vermedi

Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaç Avrupa Birliği (AB) tarafından kullanım için onaylanmadı. İlaç, Avrupa İlaç Ajansı'na göre erken seviye Alzheimer hastalarında etkili olmazken, beyin taramalarında da şişkinlik ve kanama gibi yan etkiler gözlendi.

Haberler - NTV Haber 19.12.2021 - 10:03

AB, Alzheimer ilacına onay vermedi

İlişkili Haberler

Bill Gates’ten 2022 tahminleri: Corona virüs, metaverse, Alzheimer...

Bill Gates’ten 2022 tahminleri: Corona virüs, metaverse, Alzheimer...

Bilim insanları: Alzheimer tedavisi için en uygun ilaç Viagra

Bilim insanları: Alzheimer tedavisi için en uygun ilaç Viagra

ABD yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez tedavisi için yeni bir ilaca onay vermiş ve karar tartışmaları beraberinde getirmişti.

Ancak söz konusu İlaç Ajansı'ndan onay alamadı.

Karar erken seviye Alzheimer hastası olan 3 bin kişiyle yapılan iki deneyin sonuçlarına dayandırıldı.

Avrupa İlaç Ajansı'na göre, ilaç erken seviye Alzheimer hastalarında etkili olmadı. Hastaların beyin taramalarında da şişkinlik ve kanama gözlendi.Ajans, ilacın zararlı olabileceği yönünde görüş bildirdi.

Alzheimer üzerine çalışma yapan kurumlar ise karardan memnun olmadı. Binlerce kişi için önemli bir tedavi seçeneğinin yok edildiğini savundu.

ABD’deki yetkili kurum FDA ilaca 7 Haziran'da onay vermişti.

Onay kararının, ilacın makul bir olasılıkla fayda sağlayacağının görülmesi üzerine alındığı açıklanmıştı.

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...