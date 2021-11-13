AB ilaç düzenleyicisi, Covid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Covid-19 redavisi için iki yeni ilaç tavsiyesinde bulundu.

EMA'dan yapılan açıklamada, ilaç firması Roche tarafından "casirivimab/imdevimab" etken maddeli Ronapreve için yapılan başvurunun incelenmesinin tamamlandığı, ilacın yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda Covid-19 tedavisi için kullanılabileceği bildirildi.



Açıklamada, ilacın ayrıca 12 yaş ve 40 kilo üzerindeki ergenlerde Covid-19 hastalığının "önlenmesinde" de kullanılabileceği belirtildi.



Celltrion adlı ilaç firmasının "regdanvimab" etken maddeli Regkirona adlı ilacını da değerlendiren EMA, ilacın yetişkinlerde Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini duyurdu.



Ronapreve ve Regkirona, EMA'dan olumlu görüş alan ilk monoklonal antikor ilaçları oldu. İlaçlar hakkındaki verilerin, hastaneye yatışlar ve ölümlerde ciddi azalma gösterdiği bildirildi.



EMA, Haziran 2020'de de "remdesivir" etken maddeli Veklury adlı antiviral ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımını tavsiye kararı almıştı.



EMA'nın kararı tavsiye niteliği taşıyor. İlaçların pazar onayı EMA'nın tavsiyeleri sonucunda AB Komisyonunca veriliyor.

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