ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü: AstraZeneca’nın aşıyla ilgili paylaştığı veriler güncel değil

ABD Başkanı Joe Biden'in baş tıbbi danışmanı olarak görev yapan Dr. Anthony Fauci’nin yönettiği enstitünün açıklaması daha önce kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddia edilen aşıyla ilgili endişeleri artırarak, ABD ilaç ve Gıda İdaresi'nin (FDA) acil kullanım onayı vermesini planladığı tarihten haftalar önce geldi.

"ASTRAZENECA'YI GÜNCEL VERİLERİ AÇIKLAMAYA ÇAĞRIYORUZ"



Kurumdan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:



“Araştırmayı denetleyen bağımsız bir komite olan Veri Güvenliği İzleme Kurulu (DSMB), AstraZeneca'nın, etkinlik verilerinin güncel olmayan bilgileri dahil etmiş olabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Şirketi etkinlik verilerini gözden geçirmek ve en doğru, ve güncel bilgilerini mümkün olan en kısa sürede kamuya açıklanmasını sağlamak için DSMB ile birlikte çalışmaya davet ediyoruz” ifadlerini kullandı.



Konuya ilişkin ise AstraZeneca’dan henüz bir açıklama yapılmadı.



Bununla birlikte ABD’de şının kullanımına ilişkin yetkilendirme ve yönergeler, verilerin bağımsız danışma komiteleri tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmesinden sonra belirlenecek.

UYGUN MALİYETİ VE SAKLAMA KOŞULLARI ONU CAZİP HALE GETİRDİ

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi, geçen yıl küresel aşı yarışına katıldığında Covid-19 salgınıyla mücadelede bir kilometre taşı olarak görüldü, ancak, geçen yılın sonunda açıkalanan klinik denemlerinin ardından bu yana doz rejimi ve olası yan etkileri şüphe uyandırmaya devam etti. Ancak, aşının oldukça uygun maliyetli olması ve saklama koşullarının kolaylığı onu pek çok ülke için cazip konuma getirdi.



Şimdi, bir düzineden fazla Avrupa ülkesi, çok az sayıda insanda nadir görülen bir kan pıhtılaşma bozukluğuna bağlı raporların ardından bu ayın başlarında aşının kullanımını durdurdu. Almanya ve Fransa, Avrupa İlaç Ajanı’nın (EMA) geçen hafta Oxford/AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu söylemesinin ardından nüfusunu aşılamaya devam etti, ancak pazartesi günü yapılan bir kamuoyu yoklaması, Avrupalıların aşının güvenliği konusunda şüpheci olmaya devam ettiğini gösterdi.

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