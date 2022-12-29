ABD, Çin'den gelen yolculardan Covid-19 testi isteyecek

Çin'de son dönemde Covid-19 vakalarında büyük artış yaşanırken, ABD'den Çin'den gelen yolculara yönelik bir adım geldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 5 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Çin'den ABD'ye gelenler için Covid-19 testi yapılması ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirilmesi kararı aldıklarını duyurdu.



CDC'den yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Hong Kong ve Makao'dan seyahat edecek kişiler için de geçerli olacağı belirtildi.



Çin'den gelen verilerin "yeterli ve şeffaf" olmadığı gerekçesiyle bu önlemin alındığı belirtilen açıklamada, dünya çapında Covid-19'un farklı varyantlarının ortaya çıkmaya devam ettiği aktarıldı.



Açıklamada, Çin'den seyahat edecek aşılı yahut aşısız 2 yaş ve üzeri herkesten test isteneceği, uygulamanın üçüncü bir ülke üzerinden transit uçuş gerçekleştiren kişiler için de geçerli olacağı bildirildi.



Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Japonya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve İtalya gibi ülkeler, Çin'den seyahat edecek yolculara ilave tedbirler getirmiş, birçoğu negatif test ibrazını zorunlu kılmıştı.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 Aralık'ta Covid-19 istatistiklerinin tutulmasına yeni standartların getirildiğini açıklamıştı. Buna göre, bundan böyle sadece virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçirileceği, Covid-19 testi pozitif olduğu halde kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceğini bildirilmişti.



Çin, daha önce Covid-19'dan ölümleri daha geniş tanımlıyordu. Kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı hastalar, kalp krizinden hayatını kaybedenler eğer test sonucu pozitifse Kovid-19'dan ölmüş sayılıyordu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'dan kaynaklandığı "varsayılan" veya "olası görülen" ölümlerin de kayda geçirilmesini öneriyor. Çok sayıda ülke, kendi istatistiklerinde halen bu geniş tanımı benimsiyor.