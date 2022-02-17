ABD halkının yüzde 73'ü Omicron varyantına karşı bağışıklık kazandı

Washington Üniversitesinde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü profesörü Ali Mokdad, aşılama çalışmaları sonunda ABD halkının neredeyse yüzde 73'ünün Omicron varyantına karşı bağışıklık sisteminin güçlendiğini belirtti.

Mokdad ayrıca gelecekte tekrar ortaya çıkması muhtemel virüsün toplumda dramatik bozulmalara yol açamayacağını söyledi.

Toplumun artık söz konusu virüsle nasıl başa çıkacağını bildiğini ifade eden Mokdad, "Yaz aylarında bir artış olsa bile vakalar artacak ancak hastaneye yatışlar ve ölümler artmayacak" dedi.

ABD'DE HER 4 KİŞİDEN 3'Ü OMİCRON'A MARUZ KALACAK



Bununla birlikte Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulundaki bilim adamları, ABD'deki her 4 kişiden yaklaşık 3'ünün dalgalanmanın sonunda Omicron enfeksiyonuna maruz kalacağı tahminini paylaştı.



Gelecekte tekrar ortaya çıkacağı kesin olan corona virüsün tehlikeli bir mikrop olmaya devam ettiğini vurgulayan bilim ekibi, mevcut varyantın hala günde 130 binden fazla Amerikalıya bulaştığı ve 2 binden fazla insanı öldürdüğüne dikkati çekti.