ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Covid-19 aşısına tavsiye kararı

ABD'de, 5 yaş altı çocuklar için Covid-19 aşısının uygulanabileceği yönünde tavsiye kararı alındı.



CDC’ye bağlı bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, bugünkü toplantısında, Moderna ve Pfizer/BioNTech’in 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Covid-19 aşısını değerlendirdi.



Toplantı sonunda yapılan açıklamada, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar Covid-19 aşısının uygulanabileceği tavsiyesinin alındığı kaydedildi.



ABD İlaç ve Gıda Dairesi de (FDA) dün Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.



Aşıların uygulanabilmesi için, son aşama olarak CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky’nin danışma kurulunun tavsiye kararını imzalaması gerekiyor.



ABD’de Covid-19 aşısı uygulanmayan son yaş grubu olan 5 yaş altında yaklaşık 17 milyon çocuk bulunuyor.

