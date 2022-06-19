ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Covid-19 aşısına onay

ABD'de, 5 yaş altı çocuklar için Covid-19 aşısının uygulanabileceği yönünde tavsiye kararı alındı. Amerikan Hastalıkları Önleme Merkezi'nin Direktörü, Rochelle Walensky, danışma kurulunun tavsiyesini onayladı.

Bu kararın üzerine Amerikan hükümeti, 5 yaş altı çocuklara covid aşısı uygulayabilecek.

Pfizer'in aşısı, 6 ay ila 4 yaş arasındaki çocuklara, Moderna'nın aşısıysa, 6 ay ila 5 yaş arasındaki çocuklara uygulanacak. Aşılama sürecine haftaya başlanacak.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi de (FDA) dün Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

ABD’de Covid-19 aşısı uygulanmayan son yaş grubu olan 5 yaş altında yaklaşık 17 milyon çocuk bulunuyor.

