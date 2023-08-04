ABD'de bir kadın 20 dakika içinde 2 litre su içtikten sonra öldü

Ashley Summers, hafta sonunda ailesiyle birlikte bir tatil yapıyordu



Kocası ve iki genç kızıyla Indiana'daki Freeman Gölü'nü gezdikten sonra Summers çok susuz kaldığını hissetti.



New York Post'un aktardığına göre, kardeşi Devon Miller WRTV'ye yaptığı açıklamada "Birisi Ashley'nin 20 dakika içinde dört şişe su içtiğini söyledi" dedi.



Ortalama bir insanın bir gün boyunca içmesi gereken miktar olan 2 litreyi 20 dakikada içtiği belirtildi.



Tatillerinin son gününde Summers baş dönmesi ve baş ağrısı hissetmeye başladı.



Eve döndükten sonra garajında bayılmış halde bulunduğu ve hastaneye götürülmesine rağmen bilincinin yerine gelmediği vurgulandı.



WRTV'nin haberine göre, beyninde şişme olduğu ve doktorlarına göre su zehirlenmesinden öldüğü kaydedildi.



Su toksisitesi aşırı miktarda su içmekten kaynaklanan bir durumdur ve en uç vakalarda ölümcül olabilir.



Ancak Summers öldüğünde kalbini, karaciğerini, akciğerlerini, böbreklerini ve uzun kemik dokusunun bir kısmını bağışlayarak beş hayat kurtarmıştır.



Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Kanada'dan bildirilmiş ve bir kadın, 75 gün boyunca düzenli olarak yaklaşık dört litre su içmeyi içeren "75 Hard" sosyal medya meydan okumasının bir parçası olarak 12 gün boyunca dört litre su içtikten sonra hastaneye kaldırılmıştır.

