ABD'de doğum oranları son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD’de doğum oranlarının bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 4 gerileyerek 1979'dan bu yana en düşük seviyeye indiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 05.05.2021 - 19:20

ABD'de doğum oranları son 42 yılın en düşük seviyesine geriledi

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ABD'de, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi tarafından yayınlanan raporda, 2020 geçici verilerine göre ülkede 3,6 milyon doğum gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, ülkedeki genel doğurganlık oranının 15-44 yaş arasındaki her 1000 kadında 55,8'e düştüğüne işaret edildi.

Son 6 yılda doğum oranlarında her yıl yaklaşık yüzde 2’lik bir düşüş yaşandığına dikkat çekilen raporda, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021 yılında da oranların düşük devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Uzmanlar, Covid-19 bağlantılı işsizlik endişesinin yanı sıra hamilelik sırasındaki kontroller ve hastane sürecinde virüse yakalanma korkusunun da doğum oranlarındaki düşüşte etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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