ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

ABD genelinden dün 4 binden fazla çocuğun corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer bu sayının şimdiye kadar görülen en yüksek sayı olduğunu belirterek çocuk vakalarda artışa dikkat çekti.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.01.2022 - 18:22

ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İlişkili Haberler

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı

Omicron nedeniyle acil servislerdeki kanser hastalarının ve yaşlıların sayısı artıyor: ABD'li uzmanlardan kritik uyarı

ABD'de çocuk vakaların sayısında rekor artış

ABD'de çocuk vakaların sayısında rekor artış

ABD genelinde dün 4 binden fazla çocuğun Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Washington Post’un derlediği bilgilere göre, Omicron varyantı, ABD'de çocuklara yönelik de etkisini gösteriyor.

Ülke genelinde 4 binden fazla çocuk Covid-19 salgınına bağlı olarak hastanelik oldu.

Yetkililer, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye ve Noel tatilinde bu sayının 2 binden az olduğuna dikkat çekti.

GÜNLÜK RAKAM 3 BİNİ GEÇTİ

Son bir haftada pediatrik hastaneye yatışlarda günlük rakamların 3 bin 700 civarında olduğuna işaret edildi.

Federal Gıda ve İlaç Dairesi 3 Ocak’ta, Pfizer/BioNTech Covid-19'un destek aşısının 12-15 yaş çocuklarda acil kullanımı için izin vermişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) paneli de dün, tam aşılanmış 12-15 yaş çocuklara Pfizer/BioNTech KCvid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

OMİCRON SALGINI SONA ERDİRİR Mİ?

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...