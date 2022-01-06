ABD'de dün 4 binden fazla çocuk Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

ABD genelinde dün 4 binden fazla çocuğun Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Washington Post’un derlediği bilgilere göre, Omicron varyantı, ABD'de çocuklara yönelik de etkisini gösteriyor.



Ülke genelinde 4 binden fazla çocuk Covid-19 salgınına bağlı olarak hastanelik oldu.



Yetkililer, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye ve Noel tatilinde bu sayının 2 binden az olduğuna dikkat çekti.

GÜNLÜK RAKAM 3 BİNİ GEÇTİ



Son bir haftada pediatrik hastaneye yatışlarda günlük rakamların 3 bin 700 civarında olduğuna işaret edildi.



Federal Gıda ve İlaç Dairesi 3 Ocak’ta, Pfizer/BioNTech Covid-19'un destek aşısının 12-15 yaş çocuklarda acil kullanımı için izin vermişti.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) paneli de dün, tam aşılanmış 12-15 yaş çocuklara Pfizer/BioNTech KCvid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.



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