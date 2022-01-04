ABD'de günlük Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

ABD'de Covid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 oldu.



Günlük düzeyde söz konusu bu büyük artışın, yeni yıl tatili nedeniyle hafta sonu geciken raporlamalardan kaynaklanmış olabileceğine de dikkat çekildi.



Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 480 bin 273 olarak kayıtlara geçerken günlük ölümlerin de bin 200 civarında olduğu bildirildi.



Geçen yıl ocak ayında Covid-19'a bağlı günlük can kaybı 3 binin üzerinde seyretmişti.

HASTANEYE YATIŞ SAYISI DÜN 103 BİNİ GEÇTİ



Ülke genelinde virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda da artış gözlenirken Washington Post gazetesinin derlediği verilere göre dün bu rakam 103 bini aştı.



Özellikle Florida, Georgia, Louisiana ve Mississippi gibi güney doğu eyaletlerinde Noel tatilinin başladığı 24 Aralık 2021'den bu yana hastaneye yatışlarda büyük artış yaşandığına dikkat çekildi.



ABD Sağlık Bakanlığının son 7 gün verilerine göre de ülke genelinde hastaneye yatışlarda bir önceki haftaya göre yüzde 32 artış olduğu bilgisi paylaşıldı.



Yetkililer, Omicron’a bağlı hastaneye yatışlarda, eylülde Delta varyantına bağlı hastaneye yatışlardaki seviyeye ulaşıldığı, ancak geçen kış tavan yapan 137 bin rakamının altında olduğuna işaret edildi.



BUGÜN BİN 200 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ



Öte yandan Noel tatilinden bu yana devam eden uçak seferlerindeki iptal ve ertelemeler bugün de sürdü.



Uçuş verilerini derleyen "FlightAware" sitesine göre, ABD’de bugün çoğu Southwest, JetBlue ve Alaska havayollarına ait bin 200'den fazla uçuş iptal edildi.



Ülkenin bazı kesimlerindeki olumsuz hava şartlarının yanı sıra özellikle hava yolu şirketi çalışanlarının Covid-19'un Omicron varyantına yakalanması sonucu ortaya çıkan personel eksikliği nedeniyle iptal veya ertelemelerin yaşandığını kaydedilmişti.



Noel tatilinin başlangıcından bu yana ABD'de yaklaşık 20 bin uçuşun yapılamadığı belirtiliyor.



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