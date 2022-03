ABD'li ilaç firmasının sahipleri OxyContin'den zarar görenlere 6 milyar dolar ödeyecek

Connecticut merkezli Purdue Pharma'nın sahibi Sackler ailesi üyelerinin, firmanın ürettiği güçlü ağrı kesici OxyContin'in zararları nedeniyle açılan tazminat davasında, 6 milyar dolar ödemesi kararlaştırıldı.



Anlaşmanın, Sackler ailesinin daha önce ödeyeceği rakamın düşük olmasına itiraz eden 8 eyalet yönetiminin temyize gitmesi sonucu yapıldığı ve toplamda 10 milyar doları bulabilecek tazminat bedelinde ailenin payının 6 milyar dolara yükseltildiği belirtildi.



Sackler ailesinden ayrıca davalar yüzünden iflas başvurusunda bulunan ilaç firmasındaki kontrolünden vazgeçmesini talep eden anlaşma, New York'taki ABD iflas Mahkemesinde görülecek nihai davada yargıç tarafından onaylanması üzerine yürürlüğe girmiş olacak.



Purdue Pharma firması ve Sackler ailesinden alınacak tazminatın çoğunun, ABD'de son 20 yılda yaklaşık 500 bin kişinin ölümüne yol açan ağrı kesici ilacın açtığı hasarlara karşı mücadele için davacı eyalet ve yerel yönetimlere, Kızılderili kabilelerine ve bazı hastanelere aktarılacağı kaydedildi.



BAĞIMLILIK YAPAN AFYON KATKILI AĞRI KESİCİLER



ABD'de afyon katkılı, bağımlılığa yola açan ağrı kesicilerin yarattığı toplumsal kriz bu ilaçları üreten Purdue Pharma, Johnson and Johnson gibi şirketlere ve satışlarda rol oynayan McKinsey’e yönelik tepkilere neden olmuş, söz konusu şirketler hakkında binlerce dava açılmıştı.



New Jersey merkezli ilaç şirketi Johnson and Johnson ile üç ana dağıtıcı firma da 25 Şubat'ta, opiyat bağımlılığı nedeniyle ülke genelinde haklarında açılan davalarda 26 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.



Purdue Pharma, afyon katkılı ağrı kesici ilacı OxyContin ile ilgili suçlamaları kabul ederek geçen yıl 21 Ekim 2020'de Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya varmış, 2007'de de benzer suçlamaları kabul eden ve 630 milyon dolardan fazla ceza ödeyen firma, tazminat ödemeleri için iflas başvurusunda bulunmuştu.



McKinsey de bağımlılık risklerinin belgelenmesine rağmen Purdue Pharma'nın ürettiği OxyContin satışlarını artırmasındaki rolünden dolayı 9 Aralık 2020’de özür dilemişti.



ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), ülkede 2000 yılından bu yana opioid bağımlılığı ve aşırı doz kullanımının yaklaşık 500 kişinin hayatını mal olduğunu açıklamıştı.