ABD’li uzmanlardan uyarı: Hamilelik döneminde az miktarda kafein almak bile bebeğin küçük doğmasına neden oluyor

ABD’li bilim insanları hamile kadınlara kahve, çay ve gazlı enerji içecekleri gibi kafeinli içeceklerden tamamen uzak durmalarını tavsiye etti. Araştırmacılar, kafeinin rahim ve plasentadaki kan damarlarının daralmasına neden olduğunu söyledi. Bu da fetüse giden kan akışını akışını azaltarak, büyümeyi engelliyor. Ayrıca, stres hormonlarını bozarak, bebekleriN doğumdan sonra hızlı kilo almasına ve ileriki yaşamlarında obezite, kalp hastalığı ve diyabet hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.

ntv.com.tr 26.03.2021 - 16:27

ABD’li uzmanlardan uyarı: Hamilelik döneminde az miktarda kafein almak bile bebeğin küçük doğmasına neden oluyor

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Eunice Kennedy Shriver Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü'nden araştırmacılar yapılan çalışma kapsamında, 8 ile 13 haftalık hamile olan 12 klinik merkezdeki 2 binden fazla kadın incelendi.

Kadınların farklı ırk ve etnik kökenlere sahip oldukları, sigara içmedikleri ve hamilelik öncesinde herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirtildi. 

Araştırmacılar kadınlara hamilelikleri boyunca ne kadar kafein tükettiklerini sordu ve onlardan doğuma kadar düzenli olarak kan örnekleri aldı.

ÇOCUKLARI ORTALAMA 84 GRAM DAHA HAFİF DOĞDU

Doğumun ardından kanlarında en yüksek düzeyde (günlük 200 mg kafeinli içecek  tüketen) kafein tespit edilen kadınların bebeklerinin, hiç kafein tüketmeyen annelere kıyasla 84 gram daha hafif olduğu görüldü. Ayrıca, çocuklarının boylarının ortalama olarak 0,44 cm daha kısa ve baş çevrelerinin 0,28 cm daha küçük olduğu görüldü. 

Günde ortalama yarım fincan (50  mg)  kahve tükettiklerini belirten annelerde de sonuç fazla değişmedi. Bu annelerin bebekleri de hiç kafein tüketmeyen kadınların çocuklarından ortalama 66 gram daha hafif doğdu. 

TAMAMEN VAZGEÇİLMELİ

JAMA Network Open’da yayınlanan çalışmanın yönetici Katherine L. Grantz, “Daha fazlasını öğrenene kadar, sonuçlarımız hamilelik sırasında kafein içeren içeceklerden tamamen vazgeçilmesi gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Geçen Ağustos ayında İzlanda'daki Reykjavik Üniversitesi'nden bir profesör tarafından yapılan farklı bir araştırmada benzer bir sonuca varmıştı. 20 yıllık 48 araştırmaya dayanan çalışma , minimum kafein alımının bile düşük, ölü doğum veya düşük doğum ağırlığı riskini artırdığı sonucuna varmıştı.

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