Abur cubur sevgisinin nedeni "Kara ölüm" olabilir

Profesörün ekibi, M.Ö. 2200'den M.S. 1835'e kadar İngiltere ve İskoçya'daki 27 arkeolojik alana gömülen 235 kişinin dişlerinden materyal topladı.



Örnekleri işledikten sonra iki farklı bakteri topluluğuna ait 954 mikrobiyal tür tespit ettiler. Bunlardan birine, modern insanların ağzında yaygın olarak bulunan Streptococcus cinsi hakim olurken, diğerine ise artık sağlıklı insanlarda neslinin büyük ölçüde tükendiği düşünülen Methanobrevibacter cinsi hakim oldu.

AĞIZ BAKTERİLERİNİ "KARA ÖLÜM" DEĞİŞTİRDİ



Araştırma, ağız bakterilerindeki çeşitliliğin neredeyse yüzde 11'inin, Kara Ölüm'ün gelişi de dahil olmak üzere tarih boyunca meydana gelen değişikliklerle açıklanabileceğini ortaya çıkardı.



Pandeminin insanların beslenme düzenlerinde değişiklikleri tetiklemiş olması ve bunun da ağızdaki bakteri ortamının çeşitliliğini etkilemesi mümkün.