Abur cubur sevgisinin nedeni "Kara ölüm" olabilir

14. yüzyılın ortalarında "Kara Ölüm" olarak da bilinen İkinci Veba Salgını Avrupa'da yaşayan insanların yüzde 60'ını öldürdü ve tarihin akışını değiştirdi. Hastalık ateş, yorgunluk ve kusmanın yanı sıra vücudun çeşitli yerlerinde ağrılı kabarıklıklara neden oluyordu.
Uzmanlar kara vebanın, bu dönemdeki yaşanan beslenme ve hijyen değişiklikleri nedeniyle günümüzdeki abur cubur sevgimizi etkilemiş olabileceğini öne sürüyor.
Binlerce yıllık iskeletlerdeki diş plağının analizi, bugün ağızlarımızda bulunan baskın bakterilerin düşük lifli, yüksek karbonhidratlı diyetlerin yanında süt tüketimiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
Bu bakterinin, abur cubur gibi, günümüzün modern beslenme şekillerini temsil ettiğini ve Kara Ölüm gibi küresel olayların bakterinin ağzımızdaki hakimiyetini tetiklemiş olabileceği belirtiliyor.
Veba sırasındaki diyet ve hijyen değişikliklerinin, ağzımızdaki bakteri ortamını etkilediği düşünülüyor.
AĞZIMIZDAKİ BAKTERİLER SAĞLIĞIMIZLA BAĞLANTILI
Vücuttaki bu bakterilerin bağışıklık, kalp ve beyin sağlığıyla bağlantılı olduğu biliniyor ancak aynı zamanda bazı hastalıklarla da ilişkilendirilebiliyor.
Penn State'den Profesör Laura Weyrich, "Modern mikrobiyomlar, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve zayıf zihinsel sağlık dahil olmak üzere çok çeşitli kronik hastalıklarla bağlantılıdır." diyerek kişinin sağlığının ağzında ürettiği bakterileri etkileyebileceğinin altını çizdi.
Profesörün ekibi, M.Ö. 2200'den M.S. 1835'e kadar İngiltere ve İskoçya'daki 27 arkeolojik alana gömülen 235 kişinin dişlerinden materyal topladı.
Örnekleri işledikten sonra iki farklı bakteri topluluğuna ait 954 mikrobiyal tür tespit ettiler. Bunlardan birine, modern insanların ağzında yaygın olarak bulunan Streptococcus cinsi hakim olurken, diğerine ise artık sağlıklı insanlarda neslinin büyük ölçüde tükendiği düşünülen Methanobrevibacter cinsi hakim oldu.
AĞIZ BAKTERİLERİNİ "KARA ÖLÜM" DEĞİŞTİRDİ
Araştırma, ağız bakterilerindeki çeşitliliğin neredeyse yüzde 11'inin, Kara Ölüm'ün gelişi de dahil olmak üzere tarih boyunca meydana gelen değişikliklerle açıklanabileceğini ortaya çıkardı.
Pandeminin insanların beslenme düzenlerinde değişiklikleri tetiklemiş olması ve bunun da ağızdaki bakteri ortamının çeşitliliğini etkilemesi mümkün.
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