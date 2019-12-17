Acı yemek kalp krizi riskini azaltabilir! (Araştırma)

İtalyan uzmanlar, düzenli olarak acı yemenin kalp krizi riskini azalttığını açıkladı.



Araştırmada, bilim insanları 22 binden fazla kişinin beslenme alışlanlıklarını mercek altına aldı.



8 yılın ardından, haftada en az 4 kez acılı yiyecekler yiyen deneklerin kalp krizinden ölüm riskinin, yemeyenlere oranla yüzde 23 azaldığı görüldü.



İtalya'nın Molise bölgesinde yapılan araştırma, Amerikan Kardiyoloji dergisinde yayınlandı.



KAPSİASİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR



Bilim insanları, acı yiyecekler yemenin, genel beslenme alışkanlıklarından bağımsız olarak sağlığa fayda sağladığı görüşünde.



Bazı araştırmacılarsa, acı yiyecekler yiyen kişilerin genel olarak daha çok taze sebze tükettiğini, sonuçların bu sebeple daha iyi çıktığını düşünüyor.



Biberlerdeki acı hissine kapsiasin maddesi yol açıyor. Sinir sisteminde yanma ve sıcak hissine yol açan bu maddenin sağlığa etkileri ile ilgili tartışmalar sürüyor.