Adenokarsinom nedir? Nasıl tedavi edilir?

ADENOKARSİNOM/ADENOKANSER NEDİR?



Adenokarsinom, glandüler hücreler diye adlandırılan vücudun mukus salgılayan hücrelerinden kaynaklanan bir kanser tipidir.

Vücutta pek çok organ bu hücrelere sahiptir ve adenokarsinom bu organlarda gelişebilir. Bu kanser tipinin en sık görüldüğü organlar; bağırsak, meme, yemek borusu, mide, akciğer, pankreas ve prostattır.



İnsan vücudunda gland adı verilen hücreler mukus denilen vücut sıvılarını üreterek vücudun nemli kalmasını ve calıŞmasını kolaylaştırır. Bu hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile adenokanser meydana gelir. Adenokanser vücudun diğer bölgelerine de sıçrayarak sağlıklı dokulara zarar verebilir.



ADENOKARSİNOM/ADENOKANSER NERELERDE GÖRÜLÜR?



Adenokarsinomun vücutta en sık görüldüğü organlar şöyle sıralanmaktadır:



Bağırsak: Sindirim sisteminin parçası olan kolon, bir tüp şeklinde olup, yenilen yiyeceklerin ve suyun atılımını sağlar. Kolon kanserinin %90’ı adenokarsinoma tipindedir. Başlangıçta polip şeklinde gelişen adenokarsinom zaman içinde kansere dönüşür.



Meme: Meme kanserinin büyük bir kısmı adenokarsinomdur. Süt üretiminin olduğu glandüler, hastalığın başlangıç yeridir.



Akciğer: Adenokarsinom akciğer kanserinin %40’lık bölümünü adenokarsinomlar oluşturur. Akciğerin genellikle dış bölümüne yerleşen adenokarsinomlar kanser olarak ortaya çıkar. Sigara kullanmış olmak, akciğer kanserine yakalanmaya en başta sebep olan etkenlerdendir.



Özefagus/Yemek borusu: Burası ağız ile mide arasındaki bölümdür. Genellikle alt özefagus bölümündeki mukus üreten hücrelerden adenokarsinomlar gelişmektedir.



Pankreas: Pankreas bezi yenilen yiyeceklerin sindirimini sağlayan hormon ve enzimleri üreten bir organdır. Bu organın kanallarından gelişen adenokanser pankreas kanserlerinin %85’lik bölümünü oluşturur.



Prostat: Erkeklerde idrar torbasının (mesane) altında prostat yer alır. Sperm hücrelerini koruyan sıvının yapıldığı yer prostattır. Bu sıvıyı üreten hücrelerde adenokarsinom meydana gelebilir. Prostat kanserlerinin tamamına yakını adenokarsinom tipindedir.



ADENOKARSİNOM/ADENOKANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?



Adenokarsinoma bağlı şikayetler bulunduğu organa göre değişmekle birlikte, şu rahatsızlıklar görülebilir.



-Ağrı

-Halsizlik, iştah ve kilo kaybı

-Kanama

-İshal

-Sürekli ve şiddetli öksürük

-Öksürük sırasında balgam çıkarma

-Öksürüğe eşlik eden kanlı balgam

-Ses kısılması ve hırıltılı nefes alma

-Göğüste ağrı.

ADENOKARSİNOM İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?



Hastalıktan çok hastaya özel tedavi olması kanser çözümlerinde daha özgün tedaviler sağlar. Yeni gelişen teknolojiler sayesinde her yeni gün tedavi seçenekleri artar. En sık yapılan tedavi yöntemleri arasında şunlar gibi yöntemler bulunur:



- Cerrahi işlem ile tümör kitlesini alma,

- Radyoterapi ile tümörlü dokuyu durdurma,

- Kemoterapi ile invaziv alınan ilaç sayesinde metastazı durdurma,

- İmmünoterapi ile hastanın bağışıklık sistemini uyararak büyüyen tümörün fagosite edilmesini sağlama

- Her tedavi yöntemi de kişiye özel sistemle ve gerekli dozlarla belirlenir. - Metastaz görülmeyen doku ve organların hasar görmeden sadece tümörlü kitlenin nokta atışıyla tedavi edilmesi sistemi ile hastalar için bireysel tedaviler şekillenir.