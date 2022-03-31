Afazi nedir? (Afazi hastalığının belirtileri nelerdir?)

Bruce Willis'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'afazi' teşhisi konulduğu belirtildi.

Bu haberin ardından afazi hastalığının ne olduğu ve belirtileri merak edildi.

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?



Afazi hastalığının diğer adı söz yitimi hastalığıdır. Afazi; beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin tümüne ya da bir kısmına görülen fiziksel hasar veya felç sonucu ortaya çıkan dil ve konuşma bozukluğudur.



İlaç tedavileri ve konuşma terapileri gibi farklı tedavi yöntemlerinin uygulandığı bu hastalık, hastalarda çeşitli duyusal ve kognitif fonksiyon bozukluklar oluşturuyor.



AFAZİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?



Başlıca belirtileri;



Konuşmada güçlük



Adlandırmada güçlük



Anlamada güçlük



Okuma-yazmada güçlük



Konuşmada garip ve uygun olmayan kelimeler kullanma olarak sıralanabilir.

