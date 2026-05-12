Ağız kokunuz sandığınızdan fazlasını söylüyor. Yapay zeka diyabeti ve kanseri böyle yakalıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Erdem, Biyoteknoloji Günleri kapsamında yeni projeyi duyurdu.

Yapay zekanın sağlık alanında önemli katkılar sunduğunu anlatan Erdem; görme, işitme, dokunma, koku ve tat duyuları üzerinden analiz yapabildiğini ifade etti.

AĞIZ KOUSUNDAN HASTALIK TESPİT EDİLECEK

Erdem, özellikle ağız kokusu üzerinden hastalık tespitine yönelik çalışmaların dikkati çektiğini dile getirip yapay zeka destekli elektronik burun sistemlerinin çeşitli hastalıkların teşhis sürecinde kullanılmaya başlandığını açıklayıp şöyle devam etti:

"Yapay zekayla ağız kokusu üzerinden hastalık tespiti yapılıyor. Bu konuda çok yoğun çalışmalar var. Diyabetin, şeker hastalığının, ağız kanserlerinin, akciğer kanserlerinin ağız kokusu üzerinden ayırt edilmesini sağlayan yapay zeka destekli elektronik burunlar çalışmalara katkı sunuyor."

CERRAHİ İŞLEMLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Prof. Dr. Erdem, yapay zekanın cerrahi uygulamalarda da kullanıldığını ancak bu alandaki çalışmaların gelişmeye devam ettiğini söyledi.

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya da genetik ve biyomühendislik alanlarında yapay zeka destekli çalışmalar yürütüldüğünden bahsetti.

Kaya, iki gün sürecek Biyoteknoloji Günleri kapsamında öğrencilere güncel bilimsel gelişmelere ilişkin sunumlar yapılacağını kaydetti.