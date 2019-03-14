Arkadaş ve dost çevresinden uzaklaşma, başka insanların varlığı sebebiyle sosyal ortamlarda bulunmaktan kaçınma gibi olumsuz durumları beraberinde getirebilen ağız kokusu, fiziksel ve ruhsal sağlığı da önemli oranda tehdit ediyor. Bu nedenle ağız kokusuna sebep olan problemin teşhis edilerek sebebe yönelik tedavi uygulanması gerektiğini vurgulayan Hospitadent Diş Hastanesinden Diş Hekimi Recep Eşkar, ülkemizde her 4 kişiden 1’inde bulunan ağız kokusu sorununun nedenlerine ve ağız kokusundan kurtulmak için uygulanabilecek yöntemlere değinerek şu bilgileri verdi:



AĞIZ KOKUSUNUN BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR



-Ağız kokusunun kaynağı %80 ağız içi kaynaklıdır.

-Diş eti iltihapları.

-Apseli dişler.

-Eski ve hatalı protezler.

-Çürük dişler.

-Yarı gömülü 20 yaş dişleri.

-Eksik dişler (Diğer dişlerin kaymasına sebep olup gıda tutuculuğunu arttırır.)

-Ağız ve diş hijyen eksikliği ya da yanlış bilinen temizleme yöntemleri.



AĞIZ KOKUSUNDAN KURTULMAK İÇİN BU TAVSİYELERİ DİKKATE ALIN!



1. Yumuşak diş fırçası yerine orta diş fırçası kullanılmalıdır.

2. Bakteri plakları ve yiyecek artıklarını temizlemek için dişler günde iki defa fırçalanmalı ve her gün diş ipi kullanılmalıdır.

3. Ağız kokusuna neden olan dildeki tabakalaşmayı önlemek için dil fırçalamak alışkanlık haline getirilmelidir.

4. Piyasadaki ağız kokusu giderici gargaraların alkolsüz olanları tercih edilmelidir.

5. Çinkolu sakızlar ve çinkolu diş macunları tercih edilmelidir.

6. Diş ve diş eti hastalıkları, ağız muayenesi ve bakımı için diş hekimi düzenli olarak ziyaret edilmelidir.

7. Ağızdaki tüm diş çürükleri, kırık dolgular veya kron-köprüler tedavi ettirilmelidir.

8. Protez, dolgu, diş köprülerinin aralarına kaçan ve orada kalan yiyecekler kötü kokuya sebep olacağından bu protezler çıkarılarak temizlenmelidir.

9. Ağız kokusuna neden olan ağız kuruluğunu önlemek için bol bol su içilmelidir.

10. Mümkün olduğunca maydanoz, kahve tanesi, limon kabuğu gibi kokuyu önleyici yiyecekler tüketilmeli; pastırma, sucuk gibi baharatlı yiyeceklerin hemen ardından dişler fırçalanmalıdır.