Ağız kokusunun öyle çok nedeni var ki, tüm nedenlerin tek tek tetkik edilerek gerçek soruna ulaşılması, neredeyse yılları alan uzun bir süreç yaşanması anlamına gelebiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ’a göre, hasta açısından bazen bıktırıcı bazen de sonuçsuz kalan bu süreç, artık yeni ve akıllı bir teknoloji olan “smart chroma” ile 4 dakikaya indi. Sonuca ulaşmak için ağız kokusu olan kişinin, bir nefes vermesi yeterli oluyor. 4 dakika sonra çıkan test sonuçları adeta navigatör gibi; burundan akciğere, mideden sinüslere, dişlerden bademciklere gerçek neden hangi bölgeden kaynaklanıyorsa orayı işaret ediyor ya da hastalıkları tespit ediyor. Üstelik sadece tespit etmekle kalınmıyor, kokunun şiddet derecesi de bu yöntemle ölçülüyor.



Japonya’da geliştirilen ve ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan yeni nesil ve akıllı teknolojiye sahip “smart chroma” yöntemi sayesinde gerçek nedenin saptanabildiğini söyleyen Doç. Altundağ, bu yöntemin ayrıca çok ciddi hastalıkların da erken teşhis edilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Altundağ, 3-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Koku ve Tat Zirvesi öncesinde hem yeni yöntemi anlattı, hem de bu zirveye katılacak olan davetlileri bu yeni yöntemle tanıştıracaklarını belirtti.



AĞIZ KOKUSUNA EN SIK YOL AÇAN 3 AYRI KİMYASAL BİLEŞİK VAR



Kişinin doktor doktor gezerek nedenini bulmaya çalıştığı ağız kokusu sorununun gerçek kaynağını çok kısa süre içinde saptayan yöntemin bir başka avantajı ise çok ciddi hastalıkların da tespit edilip tedavi sonrası başarı oranını da ölçmesi.KBB Uzmanı, tedavinin başarısını ölçmek için kişinin tekrar smart chroma yöntemiyle ağız kokusunun değerlendirilerek ilk sonuçla karşılaştırıldığını ve böylece tam tedavi olup olmadığına dair bilgi edinildiğini belirtiyor. “Teknolojinin gelişmediği dönemlerde hekimler hastasının nefesini koklayarak tespit ediyordu” diyen Uzman, “Teknolojinin gelişmesiyle ağız kokusunu test eden cihazlar çıktı. Ancak nefesimizde 3 bin 481 tane nefes gazı var. Bu gazların üç tanesi en sık ağız kokusuna yol açan gazlar. Eski nesil cihazlar sadece tek bir gazı tespit edebiliyordu. Yeni nesil bir cihaz olan smart chroma ise bir aparat yardımıyla bu üç gazı analiz ederek ağız kokusunun gerçek nedenini saptıyor, böylece tedaviye başlanmasını sağlıyor” diyor.



AĞIZ KOKUSUNUN NEDENİ MİDE FITIĞI BİLE ÇIKABİLİR!



Ağız kokusundan kurtulmak için en önemli basamak, şüphesiz nedenini doğru tespit etmek. Zira; ağız kokusu fizyolojik nedenlerden kaynaklanabildiği gibi; alerjiden geniz akıntısına, mide ve bağırsak hastalıklarından böbrek ve karaciğer sorunlarına dek pek çok hastalığın sonucu olarak da karşımıza çıkabiliyor.



Doç. Altundağ, yeni yöntem sayesinde, ağız kokusundan muzdarip bir hastanın mide kanseri olduğunun erken teşhis edilip tedavisine başlandığını söylüyor. Kendilerinin de ağız kokusu şikayetiyle gelen bir hastalarına 4 dakikalık test sonrasında mide fıtığı teşhisi, bir başka hastalarına ise reflü teşhisi koyduklarını ve gastroenterolojiye yönlendirdiklerini belirtiyor.



AĞZININ KOKTUĞUNU SANANLAR VAR



Kokuya neden olan bölgeye ve şiddetine göre 5 farklı ağız kokusu tipi olduğuna dikkat çeken KBB uzmanı, bu koku tipleri hakkında şu bilgileri veriyor:



“Tip 1’de hastalar kendi ağız kokusunu fark eder. Nedeni ise genellikle ağız ve diş sağlığında oluşan sorunlardır. Tip 2’de ise kokuyu fark edenler, hastanın yakınları olur. Genellikle alerji, sinüzit, nazofarenjit ve tonsillit gibi hastalıklardan kaynaklanır. Tip 3’de koku belirgin olmadığından hasta ya da yakınlarının şüphesi ile tespit edilebilir. Genellikle reflüden kabızlığa kadar sindirim sistemindeki pek çok sorun bu kokuya yol açabilir. Tip 4 ise, aslında bir nefes kokusudur. Metabolik hastalıklar, bazı ilaçlar ve akciğerde kaynaklanan çeşitli hastalıklar yol açar. Tip 5’de ise neden tamamen psikolojikdir. Bu kişiler ağız kokusu sorunu olmadığı halde sanki böyle bir sorun varmış gibi hissediyorlar ve ikna edilmeleri güç oluyor hatta ikna edilemiyorlar. İşte bu yöntem sayesinde bu hastalara da ölçümlerle net bilgi veriyoruz ve ikna oluyorlar.”



MULTİIDİSİPLİNER TEDAVİ ŞART!



Ağız kokusu sorununu ortadan kaldırmada tanı ve tedavi için mutlaka multidisipliner bir merkez gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aytuğ Altundağ “Yani bu sadece KBB’cinin ya da sadece diş hekiminin, gastroenteroloğun çözeceği bir hastalık değildir. Mutlaka multidisipliner bir yaklaşımla hekimler ortak hareket etmelidir. Yöntem, her yaştan kişiye, çocuklara hatta bebeklere de yapılabiliyor. Çocuklardaki ağız kokusu da çeşitli hastalıkların sinyali olabilir ve tanısı doğru konularak tedavi edilebilir” diyor.



‘SMART CHROMA YÖNTEMİ’ NE SAĞLIYOR?



1. 4 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veriyor.

2. Pek çok hastalığa tanı konmasına yol açıyor.

3. Her yaşta, her hastalıkta, hamilelere dahi yapılabiliyor.

4. Girişimsel bir yöntem değil. Anesteziye, iğneye gerek olmadan uygulama yapılabiliyor.



TESTTEN ÖNCE BU KURALLARA UYUN!



1. Test yaptırmadan 3-4 saat önce sigara ve kahve içmeyi kesin.

2. Yaklaşık 1 saat önce su içmeyi bırakın.

3. Çok aç ya da çok tok karnına gitmeyin. 3-4 saat önce yemeyi kesin.

4. Dişinizi 3 saat önce fırçalayın.

5. 3-4 saat önce soğan, sarımsak, baharat gibi baskın tatlarla sütlü gıdalar (dondurma, sütlü tatlı dahil) tüketmeyin.