AHEF: Aile sağlığı merkezleri corona virüse hazır değil!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili önlemlere dikkat çeken Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, sahadaki 25 bin aile hekimiyle corona virüsle mücadelenin içinde yer aldıklarını belirtti.



AHEF Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, süreçte aile sağlığı merkezlerinde bazı konularda sorunlar yaşandığı belirterek taleplerini şöyle sıraladı:



“Halkımızın sağlığı için belediyeler tarafından toplu taşıma ve toplu yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi adına yapılan toplumsal ilaçlama işlemlerini olumlu buluyoruz. Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) riskli hastalar ve gerekli dezenfeksiyon işlemleri eksik kaldığında yayılım hızını arttıracak merkezlerden biridir. Her ne kadar bu konuda aile hekimleri gereken hassasiyeti gösterseler de hasta sirkülasyonunun artması nedeniyle yeterli olmayabilir. Bu nedenle söz konusu ilaçlama işleminin bu dönemde düzenli bir şekilde ASM’leri de kapsamasını istiyoruz.



"KORUYUCU EKİPMANLAR TEMİN EDİLSİN"



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenler çalışanlarının koruyucu ekipmanını vermekle yükümlüdür. Aile hekimleri son durumda maske, eldiven gibi kişisel dezenfeksiyon malzemelerindeki fahiş fiyat artışından dolayı kişisel koruyucu ekipmanlarını temin edememektedir. Bu konuda Bakanlığımızla iletişime geçmemize rağmen herhangi bir malzeme temini olmamıştır. Büyük özveriyle çalışan aile hekimleri salgına karşı en riskli çalışanlardandır. Yurt dışında salgında hastalanan ve ölen meslektaşlarımızın durumumu öğreniyoruz. Bu durum çalışanlarda moral ve motivasyonu azaltmakla beraber bu riskli ortamda olağanüstü çaba göstermeye devam ediyoruz. Bir an önce koruyucu ekipmanlarımızın temini ve dağıtımını istiyoruz.



"OKUL SAĞLIĞI TARAMA PROGRAMI ERTELENSİN"



Mevcut salgında Bakanlığımızın toplumsal olarak aldığı önlemleri önemsiyoruz. Okulların tatil edilmesi bu anlamda çok yararlı olmakla birlikte okul sağlığı programı kapsamında öğrencilerin sağlık taramalarının devam etmesinin salgın riskini arttıracağını düşünüyoruz. ASM’de Covid-19’a karşı herhangi bir tanı kiti yok. Yani hastalığın başlangıç aşaması mevsimsel soğuk algınlığı, grip benzeri semptomlar gösterir. Bu aşamada aile hekimine başvuran hastanın bekleme alanında hastalığı diğer hastalara bulaştırma riski çok yüksek. Sağlık talebi ile gelen hasta diğer hastalara bulaşma riski ile onların aracılığı ile de ev halkına bulaşmasına ve hastalığın yayılımına neden olabilir. Bu anlamda mevcut Okul Sağlığı Tarama Programının salgın önlemleri kapsamında ertelenmesini talep ediyoruz.”