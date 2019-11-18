Ahmet Kural: Kadını oynamak başlı başına hazırlık istiyor

Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin’in yer aldığı Baba Parası, 1 Ocak 2020’de sinemaseverlerle buluşacak.

Vizyon hazırlıkları yoğun bir şekilde devam eden Baba Parası'nın başrol oyuncularından Ahmet Kural, filmde üç farklı tiplemeyle seyirci karşısına çıkıyor.

Ahmet Kural'ın canlandırdığı taksi şoförü Selim

"FİNALDE SÜRPRİZ BİR TİP DAHA GELİYOR"

Farklı tiplemeleri canlandırmanın zorlu olduğu kadar keyifli de olduğunu dile getiren komedyen, "Bu rollerden birinde kadın oluyorum. Kadını oynamak başlı başına fiziki ve ruhsal hazırlık istiyor. Öte yandan bir de şivesiyle de apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şoförü Selim var. Finalde de farklı sürpriz bir tip daha geliyor... Replikleri, makyajı ve davranış biçimleri tamamen farklı bu üç tipi, aynı yapımda oynamak, zor olduğu kadar da büyük bir şanstı" dedi.

BABA PARASI'NDAN İLK TANITIM

Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği filmin usta oyuncu kadrosuyla birlikte Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş da rol alıyor.