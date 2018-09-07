Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumsal çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen koruyucu hekimlik çalışmalarını yürüten, hastalıklara sebep olan etkenleri inceleyen ve bireylerin hastalanmasına meydan vermeden sebepleri bertaraf eden tıp alanı olduğunu ifade etti.



Herkesin sağlıklı bir çevrede, sağlıklı ve uzun bir hayat sürme hakkı olduğunu vurgulayan Koca, bunu gerçekleştirmek için de sağlığı kötüleştiren nedenleri ve toplumdaki hastalık risklerini ortadan kaldırma sorumluluklarının bulunduğunu, bu amaca yönelik davranılmasıyla daha sağlıklı bir toplum hedefine ulaşılabileceğini söyledi.



Koca, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla tedavi edici uygulamaların gerekliliği kadar insan sağlığının korunması ve yaşamın her dönemini sağlıklı ve kaliteli geçirmelerinin gerekliliğine dikkati çekerek, bu bilinçle çalışmaları yoğun bir şekilde yürüttüklerini vurguladı.



Bakanlığın halk sağlığı çalışmaları hakkında bilgi veren Fahrettin Koca, 8 bine yakın aile sağlığı merkezinde 26 bine yaklaşan aile hekimliği birimleri ile vatandaşların mahallerinde hizmet aldığını belirtti.



Koruyucu sağlık hizmetlerinin anne karnında başladığına işaret eden Koca, "Geleceğimizin teminatı olan gelecek nesillerimizin sağlığını korumak adına 13 hastalığa karşı bir milyonu aşkın bebeğimizi ve 2 milyondan fazla okul çağı çocuğumuzu aşılıyoruz. Kısa zamanda bu aşılarımızı ülkemizde üretmeyi hedefliyoruz. Bebeklerimizde olması muhtemel doğumsal ve genetik hastalıkları erkenden teşhis ve tedavi edebilmek için taramalar yapıyoruz. Çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini takip edip destekleyerek sağlıklı nesillere yatırım yapıyoruz" dedi.



"AİLE HEKİMİNDEN RANDEVU ALINACAK"



Sağlık Bakanı Koca, bu yıl başlatılan risk tarama programı ile aile sağlığı merkezlerinde vatandaşların sağlık durumları hakkında farkındalık oluşturmak ve muhtemel hastalıkların daha ortaya çıkmadan önlemeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Aile hekimlerimiz tarafından verilen bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız internetten veya 182 numaralı çağrı merkezimizi arayarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden randevu alarak ücretsiz olarak bu programdan istifade edebileceklerdir. Bu tarama programı sayesinde vatandaşlarımıza yaş, cinsiyet ve risk gruplarına göre check-up programlarında uygulanan kan basıncı, kan şekeri, kolesterol ve yağ düzeyleri, EKG (kalp grafisi), idrar tahlilleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile kanser taraması hizmetlerini vereceğiz."



Koca, "Sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar, bilinçli ve sağlıklı annelerin eseri olacaktır" anlayışı ile 15-49 yaş arası tüm kadınlara yönelik bilgilendirme, eğitim ve evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri verdiklerini vurgulayarak, Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde açılan bilgilendirme sınıfları ile anne adaylarını daha sağlıklı bebeklere sahip olabilmeleri ve sağlık içinde büyütebilmeleri için eğitim verdiklerini söyledi.



"KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"



"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" prensibiyle meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerine karşı tarama programlarının da yürütüldüğünü ifade eden Koca, bu sayede yılda 5 milyon vatandaşa eriştiklerini bildirdi.



Tütün kullanımını azaltmak, gençleri tütün kullanımına başlamaktan uzak tutmak ve yüzde 70'i tütün kullanmayan vatandaşların haklarını koruyabilmek amacıyla ile 171 ve 191 numaralı çağrı merkezlerinin 7 gün 24 saat canlı operatör desteği ile hizmet vermeye devam ettiğini dile getiren Koca, tütünle mücadele ekiplerinin de sahada kesintisiz denetim ve halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.