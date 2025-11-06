Akciğer kanseri geç fark ediliyor: Hastaların yüzde 60'ında kanser ileri evrede tespit ediliyor

Akciğer kanseri; kanserin en sık görülen ve ölüme en çok neden olan türü ancak çoğu zaman geç kalınıyor.

Akciğer kanseri vakalarının yüzde 60'ı ileri evrede yakalanıyor.

NTV'ye konuşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taner Sümbül “Vakaların yaklaşık yüzde 55-60'ını geç evrede tanıyoruz. Neden bu şekilde oluyor derseniz akciğer kendi içinde kapalı bir organ biraz belirti ve bulgu vermeye başladığında öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi yakınmalar vermeye başladığında kişi de bunu önemsemezse çoğunlukla kanser belli bir aşamanın ilerisine geçmiş durumda oluyor.” dedi.

Çoğu zaman hastalar başka bir nedenle hastaneye başvurduklarında tümör tesadüfen tespit ediliyor.

Sümbül “Biz bunu en dramatik olarak Covid döneminde gördük. Covid döneminde hastaneye başvuran her hastada bir Covid tutulumu var mı diye tomografi çekildiğinde hastaların akciğerinde kitle görüldü. Biz o dönem çok fazla erken safhada akciğer kanseri yakaladık.” diye konuştu.

Sigara, akciğer kanserinin en önemli risk faktörü. Son yıllarda daha aktif kullanılan immünoterapi ve akıllı ilaçlar ise tedavide başarı oranını artırıyor.