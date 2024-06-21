Akciğer kanserinde devrim yaratacak yeni tedavi yöntemi

Bilim insanları, akciğer kanseri tedavisinde kullanılmak üzere ilaçları doğrudan tümörlere iletmek için akciğerlerde yüzebilen mikroskobik robotlar geliştirdi. Bu yaklaşımın, fare deneylerinde tümörlerin büyüyerek yayılmasını engellediği ve kontrol tedavilerine kıyasla hayatta kalma oranlarını arttırdığı gözlemlendi.

Akciğer kanserinde devrim yaratacak yeni tedavi yöntemi
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tümörleri, tedavisi alanında aşması zorunlu bir sorun teşkil ediyor.

Geleneksel kemoterapi genellikle yetersiz kalıyor çünkü verimsiz. Doğrudan akciğerleri hedef almıyor ve tümörleri öldürecek kadar yüksek konsantrasyonda birikmiyor.

AKCİĞERDE YÜZEBİLEN MİKRO ROBOT

California San Diego Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kanserle mücadele ilaçlarını doğrudan metastatik tümörlere iletmek için akciğerlerde yüzebilen mikroskobik robotlar geliştirdi.

Mikro robotlar, biyoloji ve nanoteknolojinin ustaca bir birleşimi olarak görülüyor.

Mikro robotları oluşturmak için araştırmacılar, ilaç dolu nanopartikülleri yeşil alg hücrelerinin yüzeyine kimyasal olarak bağladı. Algler, nanopartiküllerin akciğerlerde yüzmesini ve tedavi edici yükünü tümörlere iletmesini sağlıyor.

Bilim insanları böylelikle kemoterapi tedavisini doğrudan tümöre ve bunların yayıldığı bölgelere etkili şekilde taşıyabiliyor.

FARE DENEYLERİ OLUMLU SONUÇ VERDİ

Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde de olumlu sonuçlar elde etti.

Akciğerlerinde tümör bulunan fareler, nefes borularına yerleştirilen küçük bir tüp aracılığıyla vücutlarına gönderilen mikro robotlarla tedavi edildi.

Tedavisi başarılı olan farelerin hayatta kalma süresi ortalama 37 gün olarak kaydedilirken, tedavi edilmeyen farelerde bu süre 27 gün olarak kaydedildi.

Ekip, ilerleyen süreçte bu mikro robot tedavisini daha büyük hayvanlarda denemek için çalışıyor. Nihai hedef ise insan klinik deneyleri.

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