Akciğerler sigarayı bıraktıktan sonra yenileniyor

"Akciğerler sigaranın verdiği genetik hasarı bile iyileştirilebiliyor. Sigarayı bırakmak için asla çok geç değil…"



Bu açıklama İngiliz bilim insanlarına ait.



Nature dergisinde yayımlanan araştırma, sigara içmekten kaynaklanan gen hasarının, sigaranın bırakılması halinde tersine çevrilebildiğini ortaya koydu.



İngiltere'deki Wellcome Sanger Enstitüsü araştırmacıları, uzun yıllardan sonra sigarayı bırakan 16 kişinin akciğerlerini inceledi.



Akciğerlerdeki hücrelerin yaklaşık yarısının, hiç sigara içmemiş kişilerin hücreleri kadar sağlıklı olduğu görüldü. Bilim insanları genetik mutasyona uğramamış olan az sayıdaki hücrelerin akciğerleri tamir edebildiğini tespit etti.



Araştırmaya göre sigara alışkanlığı bırakıldığında, bu sağlıklı hücreler büyüyerek, akciğerdeki zarar görmüş hücrelerinin yerine geçiyor. Şimdiye kadar akciğer kanserine yol açan genetik bozulmanin kalıcı olduğu düşünülüyordu.



ARAŞTIRMA, SİGARAYI BIRAKMANIN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR



Tütünde bulunan kimyasal maddeler, akciğerdeki hücrelerin DNA'sını bozarak kansere yol açıyor. Az sayıdaki sağlıklı hücrenin mutasyonlara nasıl direnç gösterdiği ise henüz bilinmiyor.



Araştırmacılar 40 yıl boyunca günde bir paket sigara içenlerde bile iyileşme gördüklerini söylüyor.



Doktorlarsa, araştırmanın sigarayı bırakmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine vurgu yapıyor.



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