Akdeniz diyeti bilişsel gerilemeye karşı koruyor

Kanada’da 45 ile 85 yaş arası yetişkinler arasında yapılan bir araştırmada, Akdeniz tipi bir beslenme tarzı benimseyen yetişkinlerin, yüksek oranda et tükenlere göre bilişsel gerileme oranlarının daha düşük olduğu bulundu.

GÜNDE EN AZ 6 PORSİYON SEBZE VE MEYVE TÜKETİLMELİ



Çalışmanın başyazarı Kwantlen Polytechnic Üniversitesi’nden Karen Davidson, “Bulgular, meyve, sebze, fındık ve baklagiller açısından zengin Akdeniz diyetinin bilişsel kaybı düşürdüğünü gösteriyor. Günlük sebze ve meyve miktarı tüketimindeki her artış, sözel akıcılık testlerinde daha yüksek bir skor sağlıyor. En iyi sonuçlar günde en az 6 porsiyon sebze ve meyve tüketenlerden geldi” ifadelerini kullandı.



Sözel akıcılık testleri, katılımcıların belirli bir zamanda bir kategoriden mümkün olduğunca çok kelime üretmeleri gereken bir tür psikolojik değerlendirme ölçeğine deniliyor. Böylelikle kişilerin bilişsel fonksiyonları sağlıklı bir şekilde ölçülebiliyor.



TÜM FAKTÖRLERLE SAVAŞIYOR

Bununla birliKte kişilerin bilişsel işlevlerinin durumunu beslenme tarzının yanı sıra yaş, eğitim düzeyi, ve diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıklar da etkiliyor. Bilim insanları Akdeniz diyetinin daha kaliteli bir yaşlanma ve obeziye ile hipertansiyon üzerinde olumlu etki sağladığını ifade etti. Edmonton MacEwan Üniversitesi'nden profesör Hongmei Tong, sebze ve meyve ağırlıklı beslenenlerin bilişsel gerileğe neden olan tüm sorunlara karşı önleyici bir metabolizma geliştirdiğini aktardı.

2019'UN EN İYİSİ AKDENİZ DİYETİ