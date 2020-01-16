“Alerjen gıda listesi genişletilsin” talebi

Türk Gıda Kodeksinde yapılan değişiklikle 1 Ocak itibariyle hazır ambalajlı gıdalarda ve toplu tüketim yerlerinde alerjen gıda bildirimi zorunlu hale getirildi.



Ancak Türkiye Ulusal Alerji Derneğine göre, 14 besinden oluşan liste yetersiz. Dernek Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, “Bu liste Türkiye için yeterli değil. Listenin biraz genişletilmesi gerektiği görüşündeyiz, Bakanlığı'a dilekçe verdik” dedi.



Dernek, 7 besinin daha listeye eklenmesini istiyor. Mercimek, nohut, bezelye, haşhaş, kabak ve ay çekirdeği ile karabuğdayın da listeye eklenmesi önerildi.



Yönetmelik sonrası atılması gereken adımlar için de çağrıda bulunan Dr. Şekerel, “Kurala uymayanlar için mutlaka yasada yaptırım gelmesi lazım. Birisinin aşçı, garson olabilmesi için bir eğitimden geçmesi, sertifikasyon alması gerekiyor” diye konuştu.



Türkiye Ulusal Alerji Derneği'nin düzenlediği basın toplantısına, besin alerjisi bulunan 4 buçuk yaşındaki Ayşe Hümeyra Kara ve ailesi de katıldı.



Aile ve uzmanların talebi, uygulamanın denetimlerle sürdürülebilirliğinin sağlanması.



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