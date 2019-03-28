Birçok kişi için zararsız olan polen, küf, toz akarları, ilaç veya yiyeceklerin bazı insanların bağışıklık sisteminde tepkilere neden olabildiğini belirten Memorial Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Attila Saygı, bağışıklık sisteminin tepki vermesi sonucu oluşan alerjinin tedavisinde ilaçların önemli yer tuttuğunu, tetikleyici unsurlardan uzak durmanın da tedavinin ilk basamağı olduğunu söyledi.



Bunun için öncelikle alerjiye neden olan tetikleyici faktörlerin belirlenmesi ve alerji belirtilerinin bilinmesinin önemine değinen Dr. Saygı, alerjiler kişiye ve tetikleyici alerjene göre farklılıklar gösterse de genellikle görülen belirtileri şöyle sıraladı:



- Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma.

- Gözler ve burunda kaşıntı.

- Nefes darlığı.

- Öksürük.

- Ciltte döküntü, kızarıklık veya kaşıntı.

- Yorgunluk.

- Baş ağrısı.

- Mide bulantısı ve kusma.

- Ateş.



ALERJİDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!



Polen, kirli hava, egzoz gazı gibi dış ortamlardaki alerjenlere karşı önlem almanın zor olabildiğini söyleyen ve “Özellikle bahar aylarında polenlerin artması alerjik bünyeli kişilerin zor zamanlar geçirmesine yol açabilmektedir. Mümkün olduğu kadar, polen, egzoz gazı maruziyetinden korunmak önemlidir. Polenler sabah saatlerinde daha yoğun olduğundan mümkünse bu saatlerde dışarı çıkılmaması, otomobille yolculuk yaparken camların kapalı tutulması alınabilecek önlemler arasındadır. Yumurta alerjisi yoksa grip aşısı ihmal edilmemelidir.



Ancak alerjenler sadece dış ortamda bulunmamaktadır. Uygun olmayan ev ortamı birçok tetikleyici unsuru barındırabileceği unutulmamalıdır” şeklinde konuşan Prof. Saygı, evde alınabilecek önlemleri ise şöyle aktardı:



ALERJİYE KARŞI EV İÇİNDE HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?



1- Sigara, puro, nargile gibi tütün ürünlerini içmeyin ve yanınızda içirmeyin.



2 -Yatak odasında toz akarlarından koruyucu yatak, yastık ve yorgan kılıfları kullanın. Yünlü veya kuş tüyü ürünlerden uzak durun. Yastık ve çarşafları haftada bir 55 derece üzerinde yıkayın.



3 -Evde evcil hayvan varsa bu hayvan ile ilgili alerji testi yaptırın. Ekolojik pet spreyleri ve şampuanları kullanmak faydalı olabilir.



4 -Evde küflere karşı tedbir alın. Akarlara karşı temizlik ürünleri kullanın ve evi düzenli havalandırın.



5 -Ev içinde hava temizleyici aletler nemlendirici kullanın. Yatak odası nem seviyesi %30-50 olmalıdır. Klimalarda polen filtresi kullanmak olumlu sonuçlar vermektedir.



6 -Yatak odasında halı, kilim, toz tutucu eşyalar, kitap, çiçek ve bitki bulundurmayın.



7 -Duvardan duvara halıları kaldırın. Toz tutucu kumaş kaplı mobilyaları kullanmayın, pamuk ve yünlü eşyaları azaltın. Kıyafetleri 60 dereceden yüksek ısıda yıkayın peluş oyuncakları kaldırın.



8 -Gıda alerjilerine karşı katkı maddeleri ve boyalı yiyecek ve içecekler tüketmeyin.



9 -Giysileriniz alerjik olmamalıdır.



10 -Hamam böceklerini yok edin binayı ilaçlatın.



11 -El yıkama ve burun temizliğine önem gösterin.



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