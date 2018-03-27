Alerjik rinit soğuk algınlığı ile karışabilir!

Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması ile birlikte pek çok hava akımı ve hava hareketinin kesişiminde bulunan ülkemizde, polen ve alerji mevsimi de başladı.



KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, alerjinin, vücudun normalde tepki vermemesi gereken maddelere aşırı reaksiyon vermesi ve hassasiyeti olarak tanımlanabildiğini söyledi. Alerjinin teorik olarak her mevsimde görülebildiğini ama bahar ayları ile birlikte ağaçların, bitkilerin canlanması ve çoğalmak için polenlerini havaya dağıtmaları ile alerjik hastalıklarda artış olduğunu vurguladı.



"YAZ GRİBİ DE DENİLİR"



Alerjiye neden olan maddelerin (alerjen), burun mukozasına temas etmesi sonrasında ortaya çıkan akıntı, burun ve gözlerde kaşıntı, hapşırma, boğaz kaşıntısı gibi şikayetlere seyreden rahatsızlığa ‘alerjik nezle’ adı verildiğini aktaran Dizdar, “Alerji, nedeni havada bulunan ve solunumla buruna giren parçacıklara karşı gelişen anormal reaksiyondur. Alerjik nezle ile eş anlamlı olarak saman nezlesi, yaz gribi ve alerjik rinit (burun iltihabı) terimleri de kullanılır. Saman nezlesi ile soğuk algınlığının birbirine karıştırılmaması gereklidir” dedi.



“Burun, alerjik şikayetlerin ortaya çıktığı en önemli organlardan biridir” diyen KBB Uzmanı, burun nedenleri hakkında şunları söyledi:



“Konka dediğimiz etler, alerji nedeniyle olması gerekenden fazla şişer. Çocuğunuz sürekli burnunun ucunu kaşıyor, avuç içiyle burun ucunu siliyor (alerji selamı), gözlerini ovuşturuyor, hapşırıyorsa; alerji akla gelmelidir.”



“EN ETKİLİ TEDAVİ ALERJİK MADDEDEN UZAK DURMAK”



Burnu etkileyen alerjik maddelerin daha çok havadaki alerjenler olduğunu vurgulayan Dr. Dizdar, “Bazen yiyeceklere karşı olan alerjiler de burnu ve solunum yollarını etkileyebilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır. Fakat bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda, antihistaminik, dekonjestan, kortizon türü ilaç veya aşı tedavisi gerekebilir” dedi.