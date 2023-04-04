Alkol araştırması hakim görüşü boşa çıkardı

Miktarı az da olsa alkol tüketimi sağlığa zararlı...



Kanada'da yapılan bir araştırma, sanılanın aksine, az miktarda alkol tüketiminin hiçbir yararı olmadığını ortaya koydu.

Yaklaşık 5 milyon kişinin verilerinin incelendiği araştırmada, sağlık ve alkol tüketimi alışkanlıklarına bakıldı.

Kadınların günde 25 gram, erkeklerin ise günde 45 gramdan fazla alkol tüketmesinin ölüm riskini artırdığı belirlendi.

"NE KADAR AZ O KADAR İYİ"

Çalışmayı yapan bilim insanlarından biri olan Kanadalı profesör Tim Naimi "Araştırmanın nihai sonucunu kısaca açıklamak gerekirse 'Ne kadar az alkol tüketilirse insanlar için o kadar iyi' ya da "Daha az alkol için daha uzun yaşayın' diyebiliriz." ifadelerini kullandı



"HAKİM GÖRÜŞ ÇÜRÜTÜLDÜ"

Uzmanlar kaynağı 80'li yıllara kadar uzanan, günde belli miktar alkol tüketiminin insan sağlığına faydalı olduğu, görüşünün çürütüldüğünü söylüyor.



Alkolün sağlığa faydalarına yönelik çalışmaların pek çoğunun alkol üreticileri tarafından fonlanan çalışmalar olduğuna dikkat çekiliyor.

