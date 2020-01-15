Alkol tüketimi azalıyor, ‘mucize içecekler’in tüketimi artıyor

Artık tüketiciler temiz içerikli, çevre dostu ve yenilikçi seçenekler arıyor.



Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPGM'nin içecek araştırmasına göre, dünyada sağlıklı yaşam bilinci yükselişte, buna bağlı olarak da alkollü içecek tüketimi azalıyor.



OACD verilerine göre özellikle Avrupa’da alkol tüketimindeki düşüş dikkat çekici.



Rakamlar, Danimarka, İrlanda, İspanya başta olmak üzere Fransa, Almanya, Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde bu değişimi ortaya koyuyor.



2000 yılından bu yana, kişi başına düşen alkol tüketimi Danimarka’da 13,1 litreden 9,1 litreye, İrlanda’da 14,2 litreden 11 litreye, İspanya’da 11,8 litreden 8,6 litreye ve Fransa’da 13,9 litreden 11,7 litreye geriledi.



KPMG’nin raporunda alkol tüketimindeki azalmaya vurgu yapılırken, sağlıklı içecekler trendindeki artışa dikkat çekiliyor.



Rapora göre, Y ve Z kuşağı tüketicileri artık bir üründen tek seferde daha fazla fayda elde etmek istiyor.



DAHA ÇOK SAĞLIKLI İÇECEKLER TERCİH EDİLİYOR



Bu nedenle “mucize içecekler” denilen kategori giderek büyüyor.



Bu kategori içindeki en büyük payı saça ve cilde iyi gelen kolajen ilaveli içeceklerle, anksiyete ve stres yönetimine yardımcı olan içeriğe sahip içecekler oluşturuyor.



Sodalı kahve ve çaylar, özel üretim kokteyller, vegan tüketicilerin ilgisini çeken soya sütü, hindistan cevizi sütü gibi bitkisel sütler yeni kategorilerden birkaçı.



Ayrıca markalar, tüketicinin tercihlerine uygun seçenekler sunarak içecekleri kişiselleştirme fırsatı sunuyor.



Aynı zamanda çevresel atıkların doğaya verdiği zararın farkındalığının artmasıyla, tüketiciler içecek sektöründe de çevre dostu paketleme alternatifleri sunan ürünlere yöneliyor.



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