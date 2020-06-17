Almanya'da Covid-19 aşısı için ikinci izin

Almanya'da biyoteknoloji şirketi CureVac'ın, geliştirdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını insanlar üzerinde test etmek için onay aldığı bildirildi.



CureVac'tan yapılan açıklamada, Almanya'da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü ve Belçika İlaç ve Sağlık Ürünleri Federal Ajansı'nın, şirketin geliştirdiği mRNA tabanlı bir coronavirüs aşısının insanlar üzerinde test edilmesine izin verdiği belirtildi.



CureVac, Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'ten sonra geliştirdiği Covid-19 aşısı insanlar üzerinde test edilmesine izin verilen ikinci şirket oldu.



GELECEK YILIN ORTALARINDA PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Şirket yetkilileri, testlerin Almanya ve Belçika'da yapılacağını belirterek, Covid-19 aşısının gelecek yılın ortalarında piyasaya sürülebileceğini bildirdi.



Alman hükümeti, 15 Haziran'da, borsada işlem görmeyen CureVac'ın yüzde 23 hissesini 300 milyon euroya satın almak için şirketin en büyük hissedarı SAP kurucu ortağı Dietmar Hopp ile anlaşmıştı.



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