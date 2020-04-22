Almanya'da ilk Covid-19 aşısı için klinik çalışma onayı

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'e, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı için klinik deney yapma onayı verildi.

Anadolu Ajansı 22.04.2020 - 15:14

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Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsünden yapılan açıklamada, muhtemel Covid-19 aşısı için ilk klinik çalışma yapma onayının BioNTech şirketine verildiği bildirildi. 

Muhtemel aşının insanlar üzerinde test edilmesinin Covid-19'a karşı etkili bir aşı geliştirme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, BioNTech şirketine bu çalışmayı yapma izninin titiz değerlendirme sonucunda verildiği aktarıldı.

Alman Haber Ajansının haberinde, BioNTech şirketinin muhtemel aşıyı yaklaşık 200 gönüllü ve sağlıklı kişi üzerinde test edeceği belirtildi.

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