Almanya’nın gözü Rus aşısında: Bavyera eyaleti 2,5 milyon doz için ön sözleşme imzaladı

Haber ajansı Reuters’ın Almanya’ya yakın bir kaynağa dayandırdığı özel haberine göre, Almanya'nın Sputnik V Covid-19 aşısını almak için Rusya ile ikili görüşmelere başlamak üzere olduğu açıklandı.



Haber kaynağı, Almanya ile Rusya arasında bir anlaşma gerçekleşmesinin, aşı ile ilgili kritik verilerin Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA sağlanmasına bağlı olduğunu bildirdi.



AVRUPA KOMİSYONU: GÖRÜŞMEYİ PLANLAMIYORUZ

Avrupa Komisyonu ise, AB bloğu üye devletlerinin sağlık bakanlarına, Brüksel yönetiminin diğer aşı sağlayıcılarıyla yaptığı gibi Sputnik V için Rusya ile müzakerelere başlamayı planlamadığını söyledi.



Reuters, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın sanal toplantıda Almanya'nın Rusya ile aşıyı güvence altına almak için ikili bir anlaşma için ön görüşmelere başlayacağını duyurduğunu da sözlerine ekledi.

AŞININ DURUMU VERİLERE BAĞLI

Kaynak, ön görüşmelerde Almanya'nın ilk olarak Rusya'nın hangi miktarları ne zaman teslim edebileceğini belirlemek istediğini söyledi.



Haberde, Almanya’nın Sputnik V aşısını temin etme durumunun Rusya’nın Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunacağı verilere bağlı olduğunun altı çizildi.



Geçtiğimiz gün, Almanya’nın önemli bölgelerinden Bavyera eyalet başbakanı Markus Soeder, Alman bölgesinin EMA tarafından onaylanması halinde 2,5 milyon doz Sputnik V aşısı satın alması üzerine ön sözleşme imzalamıştı. Markus Soeder, satın almanın Temmuz ayında yapılacağını söylemişti.