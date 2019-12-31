Alzheimer hastaları anılarını kokuyla hatırlayacak

Aşama aşama her şeyi unutan Alzheimer hastalarına, sevdikleri kokuyla geçmiş hatırlatılmaya çalışılıyor.



"Unutma Seni" adını taşıyan projeyi Türkiye Alzheimer Derneği geliştirdi.



Proje hakkında bilgi veren Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Başar Bilgiç, “Alzheimer hastalığı kokuyla oldukça ilişkili bir hastalık. Kokuların kolay unutulmadığı, kolay hafımızdan silinmediği biliniyor. Bu nedenle hastanın, yakınlarını hangi kokuyla benimsediğini öğrenmek için hasta yakınlarını bir araya getireceğimiz ve sonucunda da hasta yakınlarından ortak bir koku üretebileceğimiz bir proje geliştirdik.”



ALZHEIMER HASTASININ SEVDİĞİ KOKULARDAN PARFÜM YAPILACAK



Türkiye Alzhiemir Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası ise, “Alzheimer hastalığı esasında artan yaşla beraber dünyada olduğu gibi ülkemizde sıkça görülen hastalık ve giderek artıyor. En önemli belirtisinin unutkanlık olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.



Alzheimer hastasının sevdiği kokuların, hasta yakınlarının verdiği bilgilerden yola çıkılarak bulunduğunu aktaran Koku Uzmanı Bihter Türker Ergül de “Burada elde etmiş olduğumuz bilgilerle hasta yakınlardan ve hastalardan aldığımız datalarla bir parfüm akord edeceğiz. Onların duygularından, anılarından yola çıkacağız. Portakal ve sitrus grubu aslında hafızayı ve dikkati arttıran kokulardır, biraz onlardan destek alacağız. Gündelik olarak sevdiği kokulardan yola çıkacağız. Oradan elde ettiğimiz kokularla bir parfüm elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Alzhimer hastalığı 65 üstü yaşlarda daha sık görülüyor.



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