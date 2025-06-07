Alzheimer hastalığı erken tespit edilecek

ABD’de yürütülen çalışmada, Alzheimer teşhisi için kan plazmasında bulunan iki protein incelendi. Bu proteinler, (amiloid beta 42/40 ve p-tau217) hastalığın temel belirtilerinden biri olan amiloid plak birikimi ile ilişkilendiriliyor. Araştırmaya göre, geliştirilen kan testi, hafıza sorunları olan kişileri tespit etmede yüzde 95 hassasiyet sağladı; yani bu kişilerin büyük bölümü doğru şekilde teşhis edildi. Ayrıca testin özgüllük oranı yüzde 82 olarak ölçüldü ve bunama belirtisi göstermeyen bireyleri dışlama konusunda da yüksek doğruluk sağlandı.



Yeni kan testi, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay aldı. Çalışma, gerçek yaşam koşullarında, bir poliklinikte 500’den fazla kişi üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmayı yöneten Dr. Gregg Day, testin mevcut invaziv yöntemler kadar etkili olduğunu söyleyerek, “Kan testi, Alzheimer teşhisinde yüzde 95 hassasiyet ve yüzde 82 özgüllük sağladı. Poliklinik ortamında uygulandığında bu doğruluk oranı, beyin omurilik sıvısı biyobelirteçleri kadar etkili ve çok daha pratik, düşük maliyetli” dedi.



Dr. Day, sonraki aşamada bu testin daha geniş ve çeşitlendirilmiş hasta grupları ile henüz bilişsel belirti göstermeyen erken evre Alzheimer hastalarında da değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.



İngiltere Alzheimer Derneği Araştırma Direktör Yardımcısı Dr. Richard Oakley de sonuçların umut verici olduğunu kaydetti. Testin yalnızca Alzheimer değil, diğer demans türleriyle ilişkili bilişsel gerileme nedenlerini ayırt etmede de yardımcı olabileceğini vurgulayan Oakley, “Bu çalışma, kan testlerinin Alzheimer teşhisini daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir hale getirdiğini gösteriyor. Kan testleri teşhis sürecini hızlandırmak ve hastaların ihtiyaç duyduğu tedavi ve desteğe daha çabuk ulaşmasını sağlamak için kritik önemde olacak” diye konuştu.



Alzheimer’s Research UK Araştırma Direktörü Dr. Julia Dudley ise “Teşhisi geliştirmemiz acil bir ihtiyaç. Bu çalışma, kan testlerinin erken evrede hafıza ve düşünme sorunları yaşayan kişilerde Alzheimer hastalığını yüksek doğrulukla tespit edebildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.



Ancak Dudley, çalışmaya katılan kişilerin demansla yaşayan tüm grupların çeşitliliğini tam olarak yansıtmayabileceğini ve testlerin geniş çaplı, gerçek hayat koşullarında daha fazla denenmesi gerektiğini belirtti.