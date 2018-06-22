"Alzheimer hastalığı ile uçuk virüsü arasında bağlantı bulduk."



Bu açıklama ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi araştırmacılarına ait.



1000 farklı beyni inceleyen bilim insanları, Alzheimer hastalığının ilk evresindeki kişilerin beyninde "herpes" yani uçuk virüsüne rastladı.



Alzheimer hastalarının beyinlerinin 3'te birinde herpes virüsü DNA'sı tespit edildi.



ALZHEIMER TEDAVİNDE İLK ADIM OLABİLİR



"Herpes" yani uçuk virüsünün, hastalığa sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar virüsün Alzheimer hastalığını hızlandırdığını tahmin ediyor.



Bu konuda yapılacak araştırma ile gelecekte Alzheimer'a karşı bir tedavi geliştirilebilir.



Beyin dokusunun bozulmasıyla, unutkanlık ve bunamaya yol açan Alzheimer hastalığını yenmek için her yıl yüzlerce ilaç deneniyor.



Ancak dünya üzerinde milyonlarca kişiyi etkileyen bu hastalığı tedavi etmek için henüz bir yöntem geliştirilebilmiş değil.



VİDEO: UNUTKANLIK NEDEN OLUR?