Alzheimer hastalığında yeni tedavi umudu: Anı tekrarlama yöntemi

10 Alzheimer hastası üzerinde yapılan çalışmada elde edilen ilk verilere göre, bu yöntem hafıza performansını yüzde 37 oranında artırdı.



EPİSODİK HAFIZA NEDİR?



BBC Türkçe'nin Daily Telegraph gazetesine dayanarak verdiği habere göre, ABD ordusu tarafından fonlanan çalışma, "kişisel yaşantıyla ilgili hafıza" anlamına gelen, episodik hafızayı geliştirmeye yoğunlaştı.



Episodik hafıza, örneğin, bir anahtarın nerede bırakıldığı, arabanın nereye park edildiği veya yapılan bir tatille ilgili anıların depolandığı bölüme verilen isim.



“HAFIZA KAYBININ TEDAVİSİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR İLK ADIM”



Kuzey Carolina'daki Wake Forest Baptist Health araştırma hastanesinden Prof. Dr. Robert Hampson, "Bu çalışmayla tıp tarihinde ilk kez, bilim insanları, hafıza şablonunu tanımlamayı başararak, var olan anıyı daha iyi çalışır bir hale getirdi. Bu hafıza kaybının tedavisinde çok önemli bir ilk adım" dedi.



Çalışmaya katılan hastalardan renkli blok gibi basit bir görüntü üzerine yoğunlaşmaları istendi. Daha sonra ekran karartılıp, bir süre sonra tekrar açıldı ve 5 görüntü arasından doğru olanı seçmeleri istendi. Araştırmacılar, görüntüsü tekrar oynatılırken hatırlama telkini yapılan şekille ilgili hafıza performansının yüzde 37 oranında arttığını kaydetti.



“YENİ YÖNTEMLERE HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYACIMIZ VAR”



İngiltere'deki Alzheimer Topluluğu isimli araştırma kurumunun başındaki isim James Pickett, her üç dakikada bir kişiye tanı koyulduğunu belirterek, "yeni yöntemlere her zamankinden fazla ihtiyacımız var" diyor.



Amerikan ilaç devi Pfizer, bu yılın hemen başında Alzheimer ve Parkinson hastalıkları için yaptığı araştırmaları noktalama kararı aldığını açıklamıştı.



VİDEO: KAYIP ALZHEİMER HASTASINI AİLESİNE KAVUŞTURDU