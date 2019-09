Alzheimer hastalığının dünyada 7’nci ölüm nedeni olduğunun altını çizen Doktor Gülsen Babacan Yıldız, “Türkiye’de 600 binin üzerinde, dünyada ise 50 milyonun üzerinde Alzheimer hastası var. Her yıl bu sayıya 9,9 milyon hasta daha ekleniyor. Ancak Alzheimer tek bir kişiyi değil tüm aileye etkilediği için ülkemizde 600 bin Alzheimer ailesi var demek daha doğru olur. Düşük ve orta gelirli ülkelerde hastalığın görülme sıklığı gelişmiş ülkelere göre daha hızlı. 2000-2015 yılları arasında kardiyak ölümler yüzde 11 azalırken Alzheimer’den ölümler yüzde 123 artmıştır” dedi.



“10 DEMANS HASTASINDAN 7’Sİ ALZHEIMER TEŞHİSİ ALIYOR”



Kişinin zihinsel (bilişsel) işlevlerinin günlük yaşam aktivitelerini bozacak şekilde sinsice başlayıp ilerleyici şekilde bozulmasına Demans (bunama) denildiğini hatırlatan ve “Demansın onlarca nedeni var” diyen Nörolog, “Demansın en sık nedeni Alzheimer’dır. Ancak her demans Alzheimer değildir. Yaklaşık 10 demans hastasının 7’si Alzheimer tipi demans teşhisi almaktadır. Alzheimer’li kişinin beyninde neler oluyor biliyoruz ama bunun neyin başlattığı halen bilinmiyor” ifadelerini kullandı.



VİTAMİN EKSİKLİĞİ UZUN VADEDE ALZHEİMER’A NEDEN OLUYOR



Hastalığın erken-orta-ileri olmak üzere 3 evresi bulunduğunu aktaran Yıldız, “Unutkanlığa neden olan vitamin eksikliği, dikkat eksikliği, tiroid hormonu yetersizliği, depresyon, kronik karaciğer hastalığı, ağır diyetler vs. ilerleyen yaşlarda Alzheimer riskini arttırıyor. Yaşlılarda özellikle sık tekrarlar, kafa karışıklığı, kişi ve eşya isimlerini karıştırma, içine kapanıklık, hobilerini bırakma, eşyalarını koyduğu yeri unutma, dış mekânda kaybolma, para hesabını karıştırma, kişisel bakımda ihmal ve telefon numarasını karıştırma gibi durumlardan herhangi biri dahi Alzheimer belirtisi olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri varsa bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir” dedi.



BİRİNCİ DERECE YAKININDA ALZHEİMER OLANLARDA RİSK ARTIYOR



“Birinci derece aile yakınlardan bir kişide Alzheimer varsa, görülme riski 2,5 kat artar. Eğer birinci derece yakınlardan 2 kişide Alzheimer varsa, hastalığın görülme riski 7-8 kat artar” diyen Uzman, sözlerine şöyle devam etti:



“Alzheimer riskini artıran faktörler; ileri yaş, genetik, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite, kafa travması, kadın cinsiyet, erken menopoz, uzun süreli depresyon, bazı toksik maddelere maruziyet, aşırı alkol veya madde kullanımıdır. Alzheimer riskini azaltan faktörler ise eğitim, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten uzak olma, sosyalleşme, mesleğiniz dışında uğraşlar, düzenli uyku olarak sıralanabilir.



ALZHEIMER TANISI NASIL KONULUR?



Alzheimer’da tanı; hastanın yakınından alınan ayrıntılı öykü, nöropsikolojik değerlendirme, kranial görüntülemeler (MR, BT, Spect, PET) ve rutin kan tetkikleri ile konuluyor. Semptomatik tedavi amaçlı kullanılan FDA onayı almış 2 ilaç grubu olmakla birlikte, bu hastalığı önleyici, durdurucu ya da radikal bir tedavi maalesef yoktur.”



VİDEO: ALZHEİMER TEDAVİSİNDE UMUT IŞIĞI (25.09.2018)