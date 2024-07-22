Alzheimer ile karıştırılan yeni bir hafıza kaybı türü keşfedildi

ABD'li bilim insanları, yeni bir hafıza kaybı türü tespit ettiklerini duyurdu. Araştırmacılar, hastalığın Alzheimer'a çok benzediğini ancak daha yavaş ilerlediğini açıkladı.



Limbik baskın amnestik nörodejeneratif sendrom veya LANS, duyguları ve davranışları düzenlemeye yardımcı olan beyin fonksiyonlarını etkiliyor.

200 HASTANIN VERİLERİ İNCELENDİ



Araştırmacılar, LANS'ı teşhis etmek için kullanılabilecek bir dizi kriter oluşturmak amacıyla 200'den fazla hastadan alınan verileri kullandı. Kriterler arasında yaş, beyin taramaları, hafıza kaybı belirtileri ve bazı biyolojik belirteçler gibi faktörler yer alıyor.



Bu kriterlerden önce, sendromu teşhis etmenin tek yolu hastanın ölümünden sonra beyin dokusunun incelenmesiydi.



Birçok vakada hafızayla ilgili bir sorun olduğu açıkça görülüyor ve ardından Alzheimer hastalığı teşhisi konuyor. Ancak daha sonra bir biyobelirteç testi veya başka bir test hastalığın Alzheimer olmadığını ortaya çıkarıyor.

İLERİ DÖNEMLERDE ORTAYA ÇIKIYOR



80'li yaşlarda hafıza sorunları yaşayan birini gördüğünüzde, onun Alzheimer hastası olduğunu düşünebilirsiniz. LANS ise hayatın çok ileri dönemlerinde ortaya çıkan farklı bir hastalık.



Araştırmacıların temel amacı, doktorların bu bulguları kullanarak LANS'tan muzdarip hastalar için daha kişiselleştirilmiş tedaviler oluşturması ve hastaların bilişsel semptomlarını daha iyi yönetmesi.