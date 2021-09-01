Alzheimer nedir, neden olur? (Alzheimer belirtileri ve tedavisi)

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Alzheimer, halk arasında bunama olarak tanımlanan, nörolojik bir rahatsızlıktır.

Beyin hücrelerinin zaman içinde azalması ile birlikte beyin küçülür. Bununla bağlantılı olarak kişilerin, unutkanlık problemleri başlar.

Hafıza, düşünce ve davranış fonksiyonlarında da azalmaya yol açan bu hastalık, yaş ile birlikte kendini gösterir.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ

Hastalık ilerledikçe, hastaların söyledikleri sözlerde ve yaptıkları eylemlerde mantık aramamak gerekir. Hasta belli şeylere takılarak, ısrarla aynı şeyleri söyleyebilir. Düşünsel ve davranışsal olarak görülen bazı durumlar şunlardır;



Kişinin kendini bulunduğu ortama yabancı hissetmesi



Konuşma bozuklukları ve kendini ifade etmede zorluk



Kişinin kaybolması



Evde eşyaların ya da odaların yerini karıştırması



Hayali durumlar yaratması



Yalnız başına kişisel bakımını yapamaması



Kaygı ve üzüntü hali



ALZHEİMER HASTALIĞI NEDEN OLUR?



Alzheimer nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığı tetikleyen bazı unsurlar olduğu düşünülüyor.



Ani yaşanan aşırı üzüntüler



Genetik yatkınlık



Yaşlılık



Kafa travması yaşamış olmak



Sağlıksız ve dengesiz beslenme



Diyabet hastalığı



Uyku düzensizlikleri yaşamak

ALZHEİMER'IN EVRELERİ

Alzheimer hastalığı 7 ayrı kademeye ayrılır ama üç evre olarak incelenir. Evrelerin geçişleri, özellikleri ve süreleri ise kişiye göre değişiklik gösterir.

Birinci evrede hafif bir unutkanlık söz konudur. Bu evrenin başlangıcında, teşhis koymak çok kolay değildir. Kişinin yakınları, becerilerin veya bilgilerin unutulduğunu fark edebilir.



Orta dönemde ise hastalığın en uzun devam ettiği bölümü yaşanır. Düşüncelerini toplamakta ve ifade etmekte zorluk başlar. Tuvalet problemi ve en iyi bilinen yerlerin ve kişilerin unutulması baş gösterir. İleri dönemde ise kişi artık her konuda başkasına bağımlıdır. Çevresi ile iletişimi kesilir.

ALZHEİMER TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Alzheimer hastalığının tedavisinde en etkili olan yöntem erken teşhis edilmesidir. Doktora erkenden başvurmak ve tedavi altına alınması en iyi olan tedavi yöntemidir. Kesin olarak bilinen bir tedavi yöntemi olmasa da bazı uygulamalar sayesinde semptomların ortadan kaldırılması ya da azaltılması mümkündür.

ALZHEİMER İÇİN UMUT VEREN GELİŞME

