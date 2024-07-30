Alzheimer tedavisinde "burun spreyi" umudu

Bilim insanları Alzheimer'ı tedavi etme potansiyeline sahip bir burun spreyi geliştirdi. Beyindeki zararlı proteinleri hedef alan spreyin hastalıkta iyileşme yarattığı gözlemlendi. Bu durum, bilişim sistemini zayıflatıcı hastalık için yeni tedavilerin önünü açıyor.

Alzheimer tedavisinde "burun spreyi" umudu
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Demansın en yaygın türü olan , hafızadan karar almaya kadar çeşitli becerilerin körelmesine neden oluyor. Genellikle yaşlanmayla ortaya çıkan bu hastalığın ana nedeni beyinde "tau proteini" birikmesi.

Yeni bir araştırmaya göre, geliştirilen burun spreyinin bir dozu, Alzheimer hastalığıyla ilişkili toksik tau proteinini beyin hücrelerinin içinden temizleyerek hafızayı iyileştiriyor. Bu durum, zayıflatıcı hastalık için yeni tedavilerin önünü açıyor.

Birkaç yıl önce, beyindeki anormal tau proteini kümelerinin Alzheimer hastalığıyla ilişkili olduğu bulundu.

O zamandan beri araştırmacılar, hastalığın ayırt edici özelliği haline gelen bu toksik düğümleri ortadan kaldırmanın bir yolu üzerinde çalışıyor.

FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (UTMB) araştırmacılar, tau düğümlerini hedef alan ve temizleyen antikorlar içeren, bilişsel işlevi geri kazandırmaya yardımcı olan çığır açıcı bir burun spreyi geliştirdi.

Daha sonra bunu, genleri insanlardaki tau proteinini ifade edecek şekilde değiştirilmiş yaşlı farelere burundan verdiler.

Üç saat sonra beynin çeşitli bölgelerine ve hücrelerin içine yayılan ilaç, tau proteinlerini temizledi.

Daha sonra fareleri davranış testine tabi tutan ekip, tedavi uygulanan hayvanların "belirgin seviyede daha iyi" performans sergilediğini kaydetti.

İlacı test etmeyi sürdüren ekibin insan deneylerine ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

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