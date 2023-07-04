Alzheimer ve Parkinson için erken uyarı işareti: Yaşlılarda azalan koku duyusuna dikkat

Araştırmacılar, azalmış veya önemli ölçüde koku kaybı yaşayanlarda, depresif belirtiler geliştirme riskinin arttığını belirledi.



"KOKU YAŞLILAR İÇİN UYARI İŞARETİ OLABİLİR"

Çalışmayı yürüten ekipten Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Doçent Vidya Kamath, yaptığı açıklamada, zayıf bir koku alma duyusunun, ölüm riski dahil Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların erken uyarı işareti olduğunu defalarca gördüklerini belirtti.



Kamath, yaptıkları çalışmanın, koku alma ile depresyon arasındaki ilişkiye ve bu bağlantıyı etkileyebilecek faktörlere odaklandığını kaydetti.



Koku alma duyusunu kaybetmenin, zehirli gaz algılamak ve yemekten keyif almak gibi sağlığımızın ve davranışlarımızın birçok yönünü etkilediğini vurgulayan Kamath, "Koku, çevremizdeki dünyayla ilişki kurmanın önemli bir yoludur. Bu çalışma, kokunun yaşlılar için bir uyarı işareti olabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.



Araştırma, "The Journals of Gerontology" dergisinde yayımlandı.