Alzheimer'da gençlik proteini keşfi
25.10.2026 09:23
Son Güncelleme: 25.10.2026 09:25
Uzmanlara göre keşif, hastalığın tedavisinde yeni yöntemlerin yolunu açabilir.
Alzheimer'la mücadelede heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, beyinde adeta "temizlikçi" görevi yapan hücreleri koruyan bir gençlik proteini keşfetti.
Alzheimer ’ın sırrı çözülüyor mu? Bilim dünyası, beyindeki yaşlanma sürecini tersine çevirebilecek kritik bir keşfe imza attı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki Mount Sinai Tıp Fakültesi'nden bilim insanları beyindeki bağışıklık hücrelerini koruyan bir "gençlik proteini" tespit etti.
"TIMP2" ADLI MADDENİN BEYNİ İLTİHAPLANMADAN KORUDUĞU BULUNDU
Uzmanlara göre "TIMP2" adı verilen protein, beynin temizlikçileri olarak bilinen "mikroglia" hücrelerinin sağlıklı kalmasını sağlıyor.
Yapılan deneylerde, vücutlarında "TIMP2" proteini bulunmayan farelerde hücrelerin atıkları temizleme yeteneğinin zayıfladığı ve beyinde hızla iltihaplanma başladığı görüldü.
"TIMP2" verilen yaşlı farelerde ise hücrelerin temizlik işlevini yeniden kazandığı ve beyindeki iltihaplanma belirtilerinin azaldığı saptandı.
Sonuçlar umut verse de bilim insanları araştırmanın erken aşamada olduğuna dikkat çekiyor.
Ancak keşfedilen proteinin, yaşa bağlı nörolojik hastalıklar ve özellikle Alzheimer tedavisinde yeni nesil stratejilerin yolunu açabileceği belirtiliyor.