Alzheimer’ı erken evrede yüzde 98 tespit edebilen teknoloji geliştirildi

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, yapılacak basit bir beyin taraması ile Alzheimer’ın erken teşhisinin gerçekleştirebileceği açıklandı.

Imperial College London'dan araştırmacılar, söz konusu taramanın Alzheimer’ı yüzde 98'e varan doğrulukla teşhis edebilen bir algoritma geliştirdiklerini duyurdu.

Geliştirilen bilgisayar programının, 12 saat içinde bir sonuç üretmek için çoğu hastanede bulunan standart MRI teknolojisin kullandığı bildirilirken, 400'den fazla kişi üzerinde test edilen algoritmanın 2025 yılına kadar İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) envanterinde kullanıma sunulacağı aktarıldı.

Geliştirilen teknolojinin beynin 115 bölgesindeki anormallikleri arayarak, boyut, şekil ve doku gibi özellikleri analiz ederek çalıştığı vurgulandı.

Söz konusu teknolojinin daha önce de yumurtalık kanseri olan kadınların tümörlerini taramak için kullanıldığının altı çizildi.

Çalışmayı yöneten Imperial College London'dan Profesör Eric Aboagye, "Şu anda başka hiçbir basit ve yaygın olarak mevcut yöntem Alzheimer hastalığını bu düzeyde doğrulukla tahmin edemez, bu nedenle araştırmamız ileriye dönük önemli bir adımdır” derken, "Tanıyı beklemek hastalar ve aileleri için korkunç bir deneyim olabilir.Beklemek zorunda oldukları süreyi kısaltabilir ve teşhisi daha basit bir süreç haline getirebilirsek bu çok yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.