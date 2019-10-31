Ambulans şoförü Fatma Sarı: Can taşıyoruz, hayat kurtarıyoruz, duyarlı olmalarını bekliyorum

Başakşehir’de Atatürk Olimpiyat Stadı yanındaki alanda gerçekleşen eğitimde ambulans sürücüleri parkurlarda sürüş yaptı. Ambulans sürücülerine kendileri için hazırlanan parkurlarda kayma kontrolü, şerit değiştirme, kavşaklarda sürücü davranışları, kazadan kaçış manevraları, takip mesafesi, güvenli sollama gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimde zorlu parkurdaki manevraları başarıyla yapan kadın sürücüler dikkat çekti.



Eğitimlerde başarı sağlayamayan sürücü sahaya çıkamazken zorlu parkurları başarıyla tamamlayanlar ise Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarıyla ambulanslarla trafiğe çıkabiliyor. Eğitimlerle ise sürücülerin olağan dışı yol ve şartlarda ambulans kullanabilme kabiliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.



“HER 5 YILDA BİR EĞİTİM VERİYORUZ”



Ambulans sürücülerinin trafikte dar sokakların, hatalı parkların yanı sıra yol vermeyen sürücülerle de karşılaştığını ifade eden Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitmeni Şener Güler, “Ambulans sürüş teknikleri zorunlu olarak alınması gereken bir eğitim. Ambulans sürücülüğü yapan arkadaşları biz her 5 yılda bir buraya alıyoruz ve 4 gün boyunca eğitiyoruz, reflekslerini ölçüyoruz. İlk gün teorik ağırlıklı geçiyor eğitimlerimiz diğer 3 gün ise uygulamalı olarak bunu sürdürüyoruz. Burada özellikle caddelerde sağlı sollu nasıl park edeceğiz hem paralel hem de dikey ileriye veya geriye nasıl park edecekleriyle ilgili eğitimler veriyoruz. İstanbul’da çok dar sokaklar var. Bunlar arasında hem ileriye, hem geriye doğru giderken çift aynayı nasıl kontrol edeceklerini, gaz fren ve ya debriyajla ilgili o koordinasyonlarını burada ölçüyoruz. Kadınlar erkeklere göre çok daha dikkatliler. Ben erkeklere karşı diğer sürücülerin daha agresif olduğunu görüyorum. Kadınlar olunca biraz daha ortam yumuşuyor” dedi.



“ANİ HAREKETLERE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ”



Eğitime katılan kişilere parkurlarda sürüş eğitimi veren 15 yıllık Ambulans Sürücüsü Ahmet Serkan Işık, “Trafikte her an her şeyle karşılaşıyoruz, yol vermeyenlerin yanı sıra istemsiz olarak kazalar oluşuyor. Biz bu kazaları kendi açımızdan en aza indirmek için daha çok kaçamak manevraları çalışıyoruz. Parkurlarda ani hareketlere karşı hep böyle hazırlıklıyız. Sahada her şey ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



“KADIN AMBULANS SÜRÜCÜSÜ DAHA ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR"



Alanda kurulan parkurlarda eğitim alan Ambulans Sürücüsü Fatma Sarı, “Eğitimimiz gayet güzel geçiyor, eksiklerim olduğunu fark ettim, zorlu yönleri var, bazen geri park veya manevra yaparken bir bayan olarak zorlanıyorum. Eğitim boyunca da eksiklerimi tamamlamış oldum, benim için yararlı oldu, Direksiyon bizdeyken bazen heyecanlanabiliyoruz. Çünkü çevredeki insanların odak noktası direkt kadınlar oluyor. Bir ambulans içerisindeki kadın daha çok dikkat çekiyor. Merak ediyorlar galiba nasıl gideceğimizi, nasıl sürdüğümüze dair meraklar olunca ister istemez yol veriyorlar. Can taşıyoruz hayat kurtarıyoruz duyarlı olmalarını bekliyorum” diye konuştu.



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