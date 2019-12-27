Anensefali hastası bebekleri için yardım bekliyorlar

Ankara'da yaşayan Mevlüde Gürer 2 yıl önce ikizlere hamile kaldı. Kız bebek İlkim'in henüz anne karnındayken sağlık sorunları yaşadığını tespit eden doktorların uyarısına rağmen anne, ikisini de dünyaya getirmeye karar verdi.



Kaan adı verilen erkek bebek sağlıklı doğarken, doğumsal bir hastalık olan ve çok nadir görülen anensefali hastası İlkim bebeğin ise beyin loblarının gelişmediği ve kafatasının bulunmadığı tespit edildi. Özel bir hastanede tedavisi boyunca geçirdiği sürede bilinci kapalı olan ve bir süre önce ailesinin talebi üzerine taburcu edilen İlkim Gürer, solunum cihazıyla nefes alıyor, mamayla besleniyor.



“KAYITLARDAKİ BİRKAÇ BEBEKTEN BİRİ”



Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Güner Menekşe, "anensefali" olarak tanımlanan hastalığın gebelik sırasında bebeğin beyin loblarının gelişmediği bir durum olduğunu anlattı.



İlkim bebeğin durumunun tıpta nadir göründüğünü aktaran Menekşe, "Bu hastalık beyin loblarının gelişmediği, kafatası ve saçlı derinin olmadığı durumlardır. Genelde bebekler doğumdan kısa süre sonra hayatını kaybeder ya da gebelik sırasında bebek alınır" dedi.



Anensefali hastalığına rağmen yaşama tutunan bebek sayısının çok az olduğunu ifade eden Uzman, kayıtlarda sadece birkaç bebeğin yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi:



"Aile bebeğin son ana kadar yaşamasını talep etti. Biz de ailenin isteği doğrultusunda bebeğe erken dönemde bir cerrahi operasyon yaptık. Açık olan beyin sapı dokusunun üzerini kapattık. Daha sonra saçlı deri kapatıldı. Çocuk ameliyat sonrası erken dönemde takip edildi. Daha sonra e tipi ventilatör solunum cihazıyla birlikte taburcu edildi."



"DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ"



Bebeğin bakımı noktasında çok fazla teçhizat gerektiğini söyleyen Anne Mevlüde Gürer, "Bebeğin bakımı oldukça zor, maddi açıdan zorluk çeliyoruz. Bu anlamda devletten yardım bekliyoruz" dedi.



Baba Tayfun Gürer de İlkim'in bakımının çok zor olduğunu ve daha fazla öz veriyle çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Nereye kadar yaşasa yaşasın İlkim'e sonuna kadar fedakarca bakacağız, onun yanında olacağız" ifadelerini kullandı.