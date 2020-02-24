Anestezi teknisyeni ameliyata hazırlanırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknisyeni Ergün Sürücü, ameliyathanede hazırlık yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA 24.02.2020 - 14:22

anestezi-2.jpg

İlişkili Haberler

Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Kalp krizi nedir, neden olur?

Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Kalp krizi nedir, neden olur?

Göğüs ağrısı neden olur? İşte 5 göğüs ağrısı nedenleri!

Göğüs ağrısı neden olur? İşte 5 göğüs ağrısı nedenleri!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesinde nöbetçi anestezi teknisyeni Ergün Sürücü, saat 07.30 sıralarında hastalarla ilgili hazırlık yaparken koridorda fenalaşarak yere yığıldı.

Ameliyathanedeki doktor ve meslektaşlarının müdahale ettiği Sürücü, kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçiren Ergün Sürücü'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mesai arkadaşları, Ergün Sürücü'nün ölümüyle üzüntü yaşarken, görev yaptığı ekibin bugün planladığı ameliyatlar da ertelendi. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...