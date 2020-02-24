Anestezi teknisyeni ameliyata hazırlanırken kalp krizinden hayatını kaybetti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesinde nöbetçi anestezi teknisyeni Ergün Sürücü, saat 07.30 sıralarında hastalarla ilgili hazırlık yaparken koridorda fenalaşarak yere yığıldı.



Ameliyathanedeki doktor ve meslektaşlarının müdahale ettiği Sürücü, kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçiren Ergün Sürücü'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Mesai arkadaşları, Ergün Sürücü'nün ölümüyle üzüntü yaşarken, görev yaptığı ekibin bugün planladığı ameliyatlar da ertelendi.