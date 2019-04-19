İlişkili Haberler Anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği iddiası üzerine soruşturma açıldı

Ameliyat sırasında oksijen yerine azot gazı verilen ve beyin felci geçiren Ege Avcı'nın annesi İpek Avcı, oğlunun tedavilere olumlu yanıt verdiğini belirterek, medikal malzemelerin temini için hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.



İzmir Torbalı Devlet Hastanesinde 12 Aralık 2018'de göz ameliyatı öncesi kalbinin durması üzerine oksijen yerine azot verilmesi sonrası yoğun bakıma kaldırılan ve serebral palsi (beyin felci) teşhisi konan 5 yaşındaki Ege, nefes borusuna takılan trakeostomi tüpüyle yaşamına devam ediyor.



Torbalı'daki evlerinde sağlık ünitesine dönüştürülen odasında ailesinin özel bakımıyla hayata tutunan Ege, yutma refleksini yerine getiremediği için mideden tüple besleniyor.



Ailesi, tüm ihtiyaçlarının karşılanması için özel medikal malzemelerin kullanıldığı Ege'nin bakım masraflarına yetişmekte zorlanınca İzmir Valiliğinin oluruyla yardım kampanyası başlattı.



"EGE ARTIK GÜLÜMSEMEYE BAŞLADI"



Anne İpek Avcı, Ege'nin medikal malzeme giderinin aylık bin 300 lirayı bulduğunu, kendisinin çalışmaya başladığını eşinin ise çocuklarına baktığını söyledi.



İlaç giderlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını belirten Avcı, "Medikal giderlerinin çok az bir kısmını devlet karşılıyor. Şimdiye kadar medikal malzemelerini hep eşimizin dostumuzun yardımlarıyla aldık. Ayaklarının düz durması için kullanmamız gereken 'afo' adı verilen aparat var. Bu 6 ayda bir yenileniyor. Tekinin tanesi 600 lira. Biz bu konuda devletimizden yasal bir düzenleme bekliyoruz. Valilik onayıyla yardım hesabı açıldı. Ege artık küçük küçük tepkiler vermeye başladı ve gülümsüyor. Onun daha çok gülümsemesi için medikal malzemeye ihtiyacımızı var. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Oğlunun sağlığına kavuşacağı günü sabırla beklediğini anlatan Avcı, beyinde ödemden dolayı ölen hücrelerin kendisini yenilenmesi umut ettiklerini ifade etti.



Avcı, yapılan hatayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini, sağlık çalışanlarının kusursuz bulunduğu ilk bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini, ardından Valilik makamının sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturma izni verdiğini, onların da karara itiraz ettiğini aktardı.



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